Cuộc cách mạng 4.0 có tầm ảnh hưởng gần như đến tất cả mọi lĩnh vực trên thế giới, và “ẩm thực” cũng không phải là một ngoại lệ.

Chúng ta đã từng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhà hàng với đầu bếp hay bồi bàn là robot. Dưới đây, hãy cùng khám phá một cách "lấn sân" khác của công nghệ vào lĩnh vực truyền thống này, đó chính là một nhà hàng với hầu hết các món ăn đều được tạo ra bằng công nghệ in 3D.

Với mục tiêu kết hợp giữa công nghệ cao và ẩm thực thượng hạng, nhà hàng “Food Ink” đã sử dụng một trong những công nghệ “hot” nhất ở thời điểm hiện tại là in 3D để tạo ra những món ăn cao cấp theo cách độc đáo nhất.

Theo chia sẻ từ đại diện của Food Ink, để có thể tạo ra món ăn bằng công nghệ in 3D, các nguyên liệu chính phải được chuẩn bị dưới dạng hỗn hợp sệt và được dùng như mực in. Thời gian để tạo ra mỗi món sẽ khoảng vài phút, tùy theo độ phức tạp. Ngoài ra, quy trình chế biến này cũng sẽ được biểu diễn ngay trước mặt thực khách. Được biết, giá thành của mỗi món ăn ở “Food Ink” rơi vào khoảng 250 USD (hơn 5,8 triệu đồng).

Những món tráng miệng có hình dáng đối xứng đơn giản như thế này chỉ mất từ 2-3 phút để in.

Một điều đặc biệt là ngoài thức ăn, hầu hết các vật dụng trong nhà hàng này như: ghế, đèn hay dao nĩa cũng được tạo ra bằng công nghệ in 3D.

Cùng khám phá thêm về nhà hàng in 3D đầu tiên trên thế giới trong video dưới đây:

Trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại nhà hàng “in 3D” đầu tiên trên thế giới

