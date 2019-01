Mỹ nhân nóng bỏng người Brazil khoe khoảnh khắc gợi cảm ở Hội An

Khám phá phố cổ Hội An từ trên cao

Camila Coelho, người đẹp 31 tuổi đến từ Brazil không còn là cái tên xa lạ trong ngành thời trang quốc tế. Trang cá nhân của cô thu hút gần 7,5 triệu lượt người theo dõi, trở thành ngôi sao đình đám trên mạng xã hội Instagram.

Mỹ nhân người Brazil khoe sắc vóc gợi cảm trên bãi biển ở Hội An, Việt Nam

Đây là lần đầu tới thăm Việt Nam nên cô gái người Brazil tỏ ra rất hào hứng

Ngoài niềm đam mê bất tận dành cho thời trang, nữ blogger chia sẻ, cô có sở thích du lịch khám phá nhiều vùng đất lạ. Và chuyến đi mới nhất của cô là ở Hội An. Đây cũng là lần đầu cô gái xinh đẹp người Brazil đặt chân tới Việt Nam, nơi tạo cho cô nhiều cảm xúc mới lạ.

Trên trang cá nhân của mình, Coelho hào hứng chia sẻ khá nhiều bức hình khi tới Hội An du lịch. “Hello Vietnam, so happy and excited to be here for the first time” (Xin chào Việt Nam, thật vui và hào hứng khi lần đầu có mặt tại đây), cô viết.

Cô dành nhiều lời khen ngợi về phong cảnh, ẩm thực địa phương ở Hội An, và đặc biệt thích những chiếc nón lá

Khi trò chuyện với người hâm mộ, mỹ nhân xinh đẹp dành nhiều lời khen về phong cảnh và ẩm thực ở Hội An, đặc biệt, cô tỏ ra thích thú khi lần đầu nhìn thấy chiếc nón lá.

Nhiều người hâm mộ đến từ Việt Nam cũng gửi lời chào tới Coelho, chúc cô có chuyến du lịch vui vẻ tại đất nước xinh đẹp này. Một số fan không quên nhắn nhủ Coelho nên tới thăm cả Đà Nẵng, thành phố biển miền trung chỉ cách Hội An chừng 30km, nhưng là địa điểm rất đáng ghé qua.

Dù sở hữu chiều cao “khiêm tốn” chỉ khoảng 1m62 nhưng bù lại mỹ nhân Brazil sở hữu thân hình săn chắc, cân đối. Cô cũng nhiều lần chia sẻ với người hâm mộ chế độ ăn nghiêm khắc của mình cùng những bài tập hà khắc để giữ gìn sắc vóc.

Vốn là một blogger thời trang nổi tiếng, công việc đặc thù giúp cô có nhiều chuyến đi trên khắp thế giới

Bên cạnh thời trang và du lịch, cuộc sống của Coelho “sang chảnh” không kém gì những ngôi sao đình đám. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch khắp thế giới, dừng chân tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, tận hưởng ẩm thực phong phú của mọi vùng miền.

Ở tuổi 31, Coelho đang có sự nghiệp vững vàng là một blogger thời trang chuyên nghiệp khiêm chuyên gia trang điểm có tiếng. Năm 2018, tạp chí Elle đã xếp cô nằm trong Top 5 những người có sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội Instagram.

Việc góp mặt thường xuyên tại các sự kiện văn hóa lớn của thế giới như LHP Cannes, tuần lễ thời trang New York Fashion Week 2018 giúp tên tuổi của Coelho càng có giá hơn.

Cô luôn cố cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tận dụng để du lịch khắp nơi

Thu hút gần 7,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, tên tuổi của Coelho đình đám chẳng kém gì những ngôi sao có tiếng tăm

Những chuyến đi khắp nơi, nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang khiến cuộc sống của Coelho trở nên rất thú vị

Mỹ nhân Brazil chụp hình trước mỗi chuyến đi

Hoàng Hà

Ảnh: Instagram