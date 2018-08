“Mì ống tre” - món ăn độc đáo xứ Mặt trời mọc

“Mì ống tre”- món ăn buộc thực khách phải nhanh tay nếu không muốn bị đói

Nền ẩm thực Nhật Bản sở hữu rất nhiều món mì đặc sắc. Bên cạnh những cái tên đã quá nổi tiếng như “Ramen”, “Udon” hay “Soba”, vốn đã hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới, đất nước Phù Tang vẫn còn một thứ mì đặc sản khác. Đó chính là “Nagashi Somen” hay còn được biết đến với tên gọi “Mì ống tre”.

Loại sợi mì được sử dụng trong món ăn này là Somen (được làm từ bột mì và nước muối với đường kính không quá 1,3 mm). Để làm ra loại sợi mì mảnh như thế này, người ta cần phải kéo giãn bột trong 36 giờ đồng hồ. Ngoài ra, sau khi đã thành hình, mì Somen cần được giữ trong kho từ 1 đến 2 năm để chín và ngấu thì mới sử dụng được.

Sở hữu thành phần chính đặc biệt là vậy nhưng thứ làm nên sự “độc nhất vô nhị” của Nagashi Somen có lẽ lại nằm ở cách mà chúng ta thưởng thức nó. Cụ thể, thay vì nằm gọn trong một bát nước soup nóng hổi với đủ các loại rau, củ, thịt… như các loại mì khác, từng vắt mì Somen sẽ được thả trôi trong một máng nước chảy làm bằng ống tre (đây cũng là lý do khiến món mì này còn có tên gọi là “Mì ống tre”).

Cùng lúc đó, thực khách sẽ xếp hàng ở hai bên máng tre này và nhanh tay dùng đũa bắt lấy những vắt mì chảy qua chỗ mình. Sau khi tóm gọn vắt mì, thực khách sẽ chỉ đơn giản là nhúng nó vào Tsuyu - một loại nước chấm nhạt để thưởng thức.

Vì là một loại mì lạnh nên Nagashi Somen là món ăn giải nhiệt rất được ưa thích vào mùa hè. Nếu thời tiết chuyển lạnh, người Nhật sẽ dùng Somen với một loại nước Soup nóng được gọi là "Nyumen".

Một thông tin thú vị nữa là những vắt mì không được thực khách nào gắp trúng sẽ phải bỏ đi. Vì vậy, khi thưởng thức món ăn này, thực khách cần “nhanh tay lẹ mắt” để tránh lãng phí thức ăn.

Minh Nhật

Theo In The Know