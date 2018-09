15 địa điểm đẹp nhất Việt Nam, bạn đã check in được bao nhiêu nơi rồi?

1.Hà Giang

Hà Giang nổi tiếng với những ruộng lúa bậc thang vàng ươm, rực rỡ mỗi khi vào mùa. Đây cũng là địa điểm yêu thích của các tín đồ yêu phượt bằng xe máy, đặc biệt là đèo Quản Bạ, đèo Mã Pí Lèng.

2.Sa Pa

Sa Pa đã có những bước phát triển trong nhiều năm qua. Thị trấn nhỏ nhắn này là điểm du lịch yêu thích của rất nhiều người. Phong cảnh đẹp, khí hậu se lạnh, con người hiếu khách, mộc mạc bình yên là tất cả những gì mà du khách yêu thích. Nếu thời tiết cho phép, du khách có thể leo lên ngọn núi Fanxipang, ngọn núi cao nhất Đông Dương.

3.Khu phố cổ Hà Nội

Thủ đô ngàn năm văn hiến đậm giá trị văn hóa lịch sử sẽ được thể hiện rõ trong khu phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm. Đây là tâm điểm du lịch của Hà Nội, thời điểm lý tưởng nhất để khám phá nơi này là buổi tối.

4.Vịnh Hạ Long

Mặc dù không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thế nhưng, sự phát triển của nền du lịch cùng sự thương mại hóa có thể đã làm giảm đi vẻ đẹp thô sơ của nơi này. Tuy nhiên vịnh Hạ Long vẫn thật sự là nơi đáng để ghé thăm một lần trong đời.

5.Ninh Bình

Nếu lựa chọn một chuyến đi trong ngày, xuất phát từ Hà Nội, Ninh Bình sẽ khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng đều phải choáng ngợp trước cảnh sắc như ở xứ sở thần tiên. Nếu đến đây đừng bỏ qua hang động Tràng An, một nơi cực kỳ tuyệt vời.

6.Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Công viên quốc gia này còn rất nhiều điều bí ẩn mà nhiều người ưa mạo hiểm khám phá rất yêu thích. Ngoài nổi tiếng với nhiều hang động đá vôi, nơi này còn hấp dẫn bởi rất nhiều loài động thực vật quý hiếm sinh sống tại đây.

7.Huế

Huế mang một vẻ đẹp rất trầm mặc, cổ xưa, đặc biệt là cung đình Huế là nơi du khách có thể thấy được triều đình Việt Nam ngày xưa sống như thế nào. Ngoài ra du khách có thể ghé thăm lăng Tự Đức, suối nước nóng Thanh Tân…Bên cạnh đó, ẩm thực Huế rất nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, nhất định phải thưởng thức được tô bún bò ngon đúng chất Huế.

8.Đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân nối liền giữa Huế và Đà Nẵng, là một ngọn đèo tuyệt đẹp với những cung đường uốn lượn qua những tầng mây, du khách chắc chắn không thể nào quên được những trải nghiệm tuyệt vời này. Sau một ngày thăm thú Đà Nẵng, du khách có thể đi xe máy trên đèo Hải Vân để ghé thăm xứ Huế.

9.Hội An

Nếu chỉ có thời gian ghé thăm một vài nơi ở miền Trung, chắc chắn Hội An sẽ là cái tên không thể bỏ qua. Phố cổ Hội An nằm e ấp, dịu dàng bên dòng sông Hoài tạo nên một cảnh sắc rất thơ mông. Nếu thăm quan Hội An vào chiều tối, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu thắp sáng cả một vùng.

10.Nha Trang

Nha Trang là một trong những thành phố biển đẹp nhất cả nước. Nếu đến đây vào mùa hè, du khách sẽ cảm nhận được tất cả mọi thứ đều không thể chê vào đâu được, từ những bãi biển trắng mịn trải dài tít tắp đến bạt ngàn hải sản tươi sống thơm ngon.

11.Đà Lạt

Đối với những người muốn tìm một nơi trốn nóng, Đà Lạt chính xác là những gì mà du khách cần. Thị trấn nhỏ bé nằm gần núi này là một điểm đến để cả gia đình có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Đặc biệt, nơi này là còn được gọi là thành phố ngàn hoa, lúc nào du khách cũng cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên mình.

12.Mũi Né

Mũi Né là nơi để ngắm phong cảnh mặt trời mọc sau những đụn cát. Múi Né bé lắm, chỉ cần bỏ ra một ngày là du khách có thể vui chơi thỏa thích tại nơi này.

13.Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh được nhiều người ví von là thành phố có giao thông điên rồ nhất Việt Nam. Nhịp điệu sống tại nơi này rất nhanh, rất cao, một thành phố không ngủ với những tòa nhà cao chọc trời, nhiều khu công nghiệp và vô số khách sạn, quán bar, nhà hàng. Thành phố này cũng là nơi giao thoa của nhiều nền ẩm thực từ khắp nơi.

14.Cần Thơ

Cần Thơ nổi tiếng với chợ nổi Cái Răng, một trong những khu chợ nổi lớn nhất miền Nam. Tất cả những gì du khách cần là ngồi lên một chiếc ghe và dạo quanh khám phá mọi thứ.

15.Phú Quốc

Hòn đảo nhỏ nằm gần biên giới Campuchia là nơi có nhiều bãi biển nguyên sơ nhất cả nước. Tại đây có một số khu nghỉ mát lớn nhưng lại tách biệt, do đó du khách hoàn toàn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ bên tiếng sóng vỗ cả ngày.

Theo Phan Hằng

Dân Việt