Tấp nập du khách trải nghiệm lũ lụt ở Hội An

Lau vội mồ hôi sau một chuyến chở khách, ông Nguyễn Văn Năm (trú An Hội, Hội An) cho biết: “Bình thường tôi làm phụ hồ, nhưng mấy ngày nay mưa lũ nên không thể làm việc. Có người hàng xóm cũng phải nghỉ việc vì mưa lũ như tôi nên hai anh em mới đem ghe trong nhà đi chở thuê cho người dân và du khách. Hai ngày trước thì chở người dân, khách du lịch đi sơ tán vì lũ còn bây giờ lũ rút thì lại chở mọi người đi ngắm phố cổ mùa lũ, hàng cứu trợ cho người dân vùng ngập sâu…”.

Chiều 7/11, nước tại Hội An đang rút rất chậm, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu trong biển nước

Nhiều du khách đến Hội An đều muốn trải nghiệm “đặc sản” mùa lũ nơi đây, một hình thức du lịch khác của người dân Hội An mùa mưa lũ

Các lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để nhắc nhở chủ thuyền đảm bảo các điều kiện an toàn

Mỗi chuyến chèo đò, tùy thuộc vào độ xa gần mà có giá từ 50-100 ngàn đồng/người/chuyến. Chèo đò từ lúc 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ghe 2 người chèo có thể kiếm được khoảng 500 ngàn đến 1,2 triệu đồng/ghe.

Với các hoạt động chở khách và người dân, mỗi ghe có thể kiếm trung bình từ 500 ngàn đến 1,2 triệu đồng/hai người/ghe

Đang ăn vội hộp cơm để lấy sức cho chuyến chèo đò tiếp theo, bà Lê Thị Mai – một người chèo đò - chia sẻ: “Tôi thường chèo đò cho khách du lịch trên sông Hoài, so với lúc bình thường thì chèo đò mùa lũ khó khăn hơn rất nhiều. Nước càng lớn thì càng nguy hiểm mình phải nắm rõ những nơi nông sâu, nơi nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Dù rất mệt mỏi nhưng cũng phải cố gắng mới có thêm thu nhập chứ mùa mưa lũ như thế này thì không biết làm gì nữa. Đây cũng là “đặc sản” mùa lũ của Hội An chiêu đãi du khách mỗi mùa lũ về”.

Nhiều khách du lịch hiếu kỳ với nước lụt dâng cao tại Hội An

Lũ lụt về Hội An, người dân thì lo dọp dẹp nhà cửa, còn du khách thì thích thú. Những ngày phố cổ Hội An lũ lụt cũng là dịp để du khách, nhất là du khách nước ngoài thích trải nghiệm, khám phá một vẻ đẹp khác ở Hội An.

Du khách khám phá Hội An bằng ghe

Anh Amy (du khách đến từ Úc) chia sẻ: “Tôi thấy việc ngồi ghe dạo quanh Hội An trong khi nước dâng cao khắp phố cổ là một trải nghiệm rất đặc biệt. Người dân nơi đây rất mến khách và lạc quan, dù chìm trong biển nước nhưng họ luôn vui vẻ cho đó là điều tất yếu trong mỗi mùa mưa lũ”.

N.Linh