Phố cổ Hội An đón đoàn du khách đầu tiên “xông đất” năm mới 2017

Hội An đón đoàn du khách đầu tiên "xông đất" năm mới 2017

Tại vòng cung dưới chân Chùa Cầu - biểu tượng của đô thị cổ Hội An, không khí ngày đầu năm mới rộn ràng với các múa lân, múa hát sắc bùa đón rước những du khách đầu tiên đến với Quảng Nam khi năm mới vừa sang. Mặc dù thời tiết buổi sáng đầu năm có mưa song rất đông người dân và du khách vẫn hào hứng dõi theo các tiết mục trình diễn đậm bản sắc văn hóa vùng miền, và cùng nhau chơi trò chơi dân gian hô hát Bài Chòi .

Lãnh đạo ngành du lịch Quảng Nam và chính quyền TP Hội An đón đoàn du khách đầu tiên đến Hội An năm 2017

Các du khách "xông đất" Hội An năm 2017 đến từ Tây Ban Nha và Úc

Một du khách Úc đi cùng đoàn khách “xông đất” Hội An chia sẻ: “Rất ấn tượng! Tôi cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc và thú vị khi ở trong nhóm những du khách đầu tiên đến Hội An ngay trong ngày đầu năm mới”.

Mặc dù trời mưa, vẫn rất đông người dân và du khách dõi theo những hoạt động thú vị ở Hội An trong ngày đầu năm mới

Múa hát sắc bùa cầu chúc du khách năm mới nhiều may mắn

Các tiết mục trình diễn văn nghệ chào đón du khách đậm bản sắc văn hóa địa phương

Trước đó, tối 31/12, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức lễ đón đoàn du khách có vị khách lượt thứ 2,3 triệu đến với Quảng Nam trong năm 2016 vừa qua. So với cùng kỳ năm 2015, tổng lượt du khách đến Quảng Nam trong năm 2016 tăng hơn 18%.

Khánh Hiền