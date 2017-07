Những "thiên đường" cù lao có thật tại Việt Nam

Cù lao Câu – Bình Thuận

Cù lao Câu hay Hòn Câu là một trong hai khu bảo tồn biển của Bình Thuận, cách Phan Thiết khoảng 100km. Nhìn từ đất liền, Cù Lao Câu sừng sững như một vương quốc đá với những bãi đá mang hình khối kỳ lạ. Mỗi bãi đá được ngư dân đặt cho những cái tên khác nhau, tất cả đều mang vẻ đẹp kỳ ảo cho du khách thỏa thích chiêm ngưỡng.

Vẻ đẹp bình yên của Cù lao Câu. (Ảnh: phanthietmuine)

Cù lao Câu hấp dẫn du khách với những bãi tắm tuyệt đẹp cùng triền cát trắng mịn chạy dài, uốn lượn hút tầm mắt. Nơi đây còn sở hữu màu nước trong vắt nhìn tận xuống đáy. Bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn những thảm thực vật, san hô tự nhiên vô cùng đẹp mắt hay thử tài bắt cá, tôm trên những rạn đá nhiều màu.

Cù lao Thu – Bình Thuận

Đến Bình Thuận, bên cạnh vẻ đẹp của Cù lao Câu, du khách cũng khó lòng cưỡng lại sức mê hoặc của Cù lao Thu. Để ra đến đảo, du khách sẽ phải đi tàu mất khoảng 5-7 giờ đồng hồ. Nhưng khi đến nơi, chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng khi chứng kiến vẻ đẹp choáng ngợp của nơi đây.

Cù lao Thu với sự hòa quyện của biển, trời, mây gió. (Ảnh: migolatravel)

Với những bãi cát trắng trải dài, bầu không khí trong lành, dải thực vật xanh mướt cùng rạn san hô rực rỡ ẩn hiện dưới làn nước biển trong vắt, cù lao Thu đã khiến trái tim của không ít du khách thổn thức. Không những thế, địa điểm này còn chinh phục du khách bằng phong vị ẩm thực đặc trưng cùng sự thân thiện của những người dân địa phương.

Cù lao Mái Nhà – Phú Yên

Cách đầm Ô Loan hơn 4km, cù lao Mái Nhà là một đảo nhỏ nằm chơ vơ giữa biển thuộc xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đã có người sinh sống cách đây hơn 20 năm nhưng do được bao bọc bởi những dãy núi cao nên hòn đảo này vẫn còn rất xa lạ đối với khách du lịch. Với những người ưa khám phá, cù lao Mái Nhà chắc chắn sẽ là một điểm tham quan lý thú với vẻ đẹp của những hang đá và bãi biển còn giữ nguyên vẻ hoang sơ.

Cù lao Mái nhà còn khá hoang sơ. (Ảnh: tuyhoaphuyen)

Đến khám phá cù lao Mái Nhà, du khách có thể mang theo lều để cắm trại và thưởng thức những món hải sản nướng thơm ngon ngay trên bờ biển hoặc tận hưởng những cơn gió mát rượi và ngắm nhìn ánh bình minh rực rỡ trên đảo.

Cù lao Ré - Quảng Ngãi

Cù lao Ré là tên khác của đảo Lớn - huyện đảo Lý Sơn. Nơi đây có bãi Tiên với bờ cát trắng mịn được bao bọc bởi những vách đá nham thạch kỳ vĩ. Tắm biển, ngắm san hô hay lang thang khắp đảo để chụp ảnh là trải nghiệm không thể bỏ qua. Không chỉ có vậy, dù diện tích khá khiêm tốn nhưng cù lao Ré lại là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cù lao Ré xinh đẹp là địa điểm khiến du khách nào từng đặt chân đến cũng phải say đắm. (Ảnh: daolyson.info)

Các bãi biển ở cù lao Ré rất trong xanh và sạch, do vậy bạn tha hồ hòa mình vào làn nước mát lành của biển khơi. Nhiều du khách đã từng đến đây khuyên rằng, thời khắc đón bình minh và hoàng hôn trên biển ở cù lao Ré là điều không thể bỏ qua. Để ngắm cảnh và chụp ảnh bình minh đẹp, bạn có thể tìm đến đỉnh núi Thới Lới. Đứng ở đây phóng tầm nhìn ra xa, bạn sẽ nhìn bao quát cù lao Ré với biển xanh, những thửa ruộng hành tỏi như ruộng bậc thang ở Tây Bắc với nhiều tầng bậc, sắc màu.

Cù lao Chàm – Quảng Nam

Nằm cách bờ biển Cửa Đại khoảng 15km, gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, vẻ đẹp yên bình và hoang sơ của cù lao Chàm ngày càng có sức hút đối với du khách. Từ biển Cửa Đại, chỉ khoảng 15 phút lênh đênh trên cano, du khách sẽ thấy cù lao Chàm hiện ra xanh mát tầm mắt.

Cù lao Chàm là một hòn đảo xinh đẹp. (Ảnh: sontratour)

Trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đặt chân tới đây là được cùng bạn bè lặn xuống làn nước trong xanh, khám phá các rạn san hô đầy màu sắc cùng nhiều loài cá tung tăng bơi lội. Không chỉ có vậy, đạp xe trên những con đường uốn lượn, băng qua những cồn cát, các làng chài ven biển hay khám phá rừng sâu và cắm trại giữa muôn vàn cây xanh cũng sẽ là những trải nghiệm không thể quên

Cù lao Xanh - Bình Định

Cách đất liền 24km, cù lao Xanh là một “hòn ngọc trên biển” mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho xã Nhơn Châu, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Địa điểm này có rất ít ngư dân sinh sống nên khi tới đây, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác mới lạ và đầy hấp dẫn khi lưu trú vài ngày trên đảo vắng.

Một góc cù lao Xanh. (Ảnh: travel.anandi)

Đúng như tên gọi, làn nước biển tại cù lao Xanh xanh trong đến mức có thể nhìn xuống tận đáy. Với làn nước sạch, biển êm cùng bờ cát trắng, cù lao Xanh không chỉ là một địa điểm tắm biển lý tưởng mà còn là nơi tuyệt vời để du khách tham gia lặn biển và khám phá thế giới bí ẩn dưới lòng đại dương. Nếu đi theo nhóm đông, bạn có thể tổ chức đốt lửa trại và thưởng thức tiệc nướng trên biển với các hải sản tươi ngon mà ngư dân vừa bắt lên.

Hoàng Ngọc

Tổng hợp