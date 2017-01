Những thành phố nổi tiếng thế giới về văn hóa và nghệ thuật

1. Paris, Pháp

Nhà văn nổi tiếngHemingway gọi Paris là "một bữa tiệc di chuyển" vì những gì thành phố này mang lại cho bạn ngay cả khi bạn đã rời khỏi nó. Giống như những cư dân nổi tiếng khác của Paris làVoltaire, Hugo và Balzac, Hemingway tìm thấy nguồn cảm hứng trong các quán cà phê của thành phố, trong ngõ hẻm, và quán bar. Với khoảng 150 bảo tàng cùng các tên tuổi nổi tiếng như Louvre, Rodin hay L'Orangerie, Paris giống như một cuốn sách giáo khoa về Lịch sử Nghệ thuật.

2. Rome, Ý

Có một lý do mà Rome được gọi là thành phố Vĩnh Cửu. Bắt đầu với những huyền thoại của Romulus và Remus, Rome là trung tâm toàn cầu của nền văn minh và văn hóa. Các điểm tham quan chính của thành phố sẽ khiến bạn không thể thở nổi vì vẻ đẹp của chúng: từ đấu trường Colosseum, quảng trường Roman Forum đến thành phố nghệ thuật Vantican; nổi bật với đài phun nước Trevi và bậc thang Tây Ban Nha; ấn tượng như bảo tàng Capitoline… Mọi con đường ở đây đều đưa bạn đến với nghệ thuật và lịch sử.

3. Florence, Ý

Mặc dù bề ngoài của mình, Florence không bị mắc kẹt trong màu sắc phục hưng. Nó cân bằng giữa cũ và mới, giữa kiệt tác và hiện đại, từ tượng David của Michelangelo đến Bảo tàng Gucci. Bạn nên dành một ngày thăm quan phòng trưng bày Uffizi nhưng cũng đừng bỏ qua bảo tàng Bargello với các tác phẩm điêu khắc phong phú, trong đó có những tác phẩm thời kỳ đầu của nhà điêu khắc vĩ đại Michelangelo, và bảo tàng Museo Bardini với bộ sưu tập ấn tượng áo giáp và cổ vật thời trung cổ.

4. St. Petersburg, Nga

Nhà văn vĩ đại Fyodor Dostoyevsky gọi đây là "thành phố trừu tượng nhất trên thế giới". Được xây dựng trong một thời gian ngắn dưới thời Peter Đại Đế, thành phố lớn thứ hai của nước Nga chứa trong lòng nó hàng loạt tác phẩm nghệ thuật riêng biệt. Mặc dù lịch sử đầy biến động , St Petersburg đã chứng tỏ mình mảnh đất màu mỡ cho những người khổng lồ cả văn chương (Pushkin, Nabokov, Gogol) và âm nhạc (Shostakovich, Rachmaninoff, Stravinsky). Ngày nay, nơi đây là nhà của hàng trăm viện bảo tàng, phòng hòa nhạc, nhà hát, và lễ hội nghệ thuật, cùng với nhà hát múa Ballet Mariinsky huyền thoại.

5. Vienna, Áo

Âm nhạc như chúng ta biết, không thể nhắc tới nếu thiếu sự hiện diện của các tài năng đến từ nước Áo như Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, Schubert và Strauss. Đây cũng là một phần của bảo tàng nghệ thuật Vienna Secession, một phong trào cách mạng về nghệ thuật được khởi xướng bởi Gustav Klimt. Du khách ngày nay có thể gặt hái thành quả của phong trào này tại hơn 100 bảo tàng nổi tiếng như Belvedere và Moderner Kunst, hoặc mua vé để thưởng thức âm nhạc tại các nhà hát opera huyền thoại như Staatsoper và Theater an der Wien.

6. Jerusalem, Israel

Thành phố có từ thiên niên kỷ thứ tư là một trong những thủ đô có nền văn hóa hiện đại phát triển mạnh nhất thế giới hiện nay. Điều này được chứng minh qua các hoạt động như: Lễ hội âm nhạc mùa hè Sacred Music Festival với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Jonny Greenwood và nhạc sĩ người Israel Shye Ben Tzur. Vào tháng Chín, liên hoan nghệ thuật đương đại Manofim thu hút mọi người với cuộc biểu diễn nghệ thuật, đọc thơ, và triển lãm ở những nơi bất ngờ, như nhà riêng hoặc trên đường phố Asael ở Abu Tor.

7. New York, Hoa Kỳ

Nó có thể là khá mệt mỏi khi sống ở thành phố New York. Không phải chỉ là những căng thẳng tại tàu điện ngầm, bởi đám đông, và những mùi thú vị mà còn vì ở đây có quá nhiều điều để làm và khó có thể nói câu từ chối cho những hoạt động thú vị. Bữa tiệc miễn phí tại bảo tàng Brooklyn với các triển lãm nghệ thuật bản địa, buổi trình diễn nhạc sống của những ban nhạc đa văn hóa; Nếm bia và tham dự các bài giảng về bia và thực vật giữa vườn thực vật ở Bronx… Tất cả những niềm vui ở New York sẽ khiến bạn phải ngây ngất say mê.

8. London, Vương Quốc Anh

Hiển nhiên, London là nguồn cảm hứng của những cái tên lừng danh thế giới như Shakespeare, Dickens, Orwell, Eliot. Đây còn là thành phố của những ban nhạc bắt đầu bằng chữ “The”: The Kinks, The Clash, The Stones. London hiện đại còn là nhà của nghệ sĩ đường phố Banksy, của Harry Potter, của các sân khấu, các diễn viên nổi tiếng thế giới. Bạn còn cần gì nhiều hơn thế?

9. Venice, Ý

Không nơi nào khác trên trái đất giống như Venice-một thị trấn được xây dựng trên mặt nước, chỉ có thể đi bộ hoặc đi thuyền, và một trung tâm thương mại liên kết các nền văn hóa khác nhau của thế giới cũ. Tây Âu nổi tiếng với các nhà thờ của nó, nhưng thể so sánh với Nhà thờ Thánh Mark, một kỳ công kiến trúc nhờ vào sự pha trộn của phong cách kiến trúc Byzantine và Ý. Không chỉ những yếu tố nghệ thuật của quá khứ, The Venice Biennale (diễn ra vào năm 2017) và Liên hoan phim Venice tiếp tục củng cố thành phố này là điểm đến của thế giới cho sáng tạo nghệ thuật. Và không có thời gian nào tuyệt vời hơn để đến đây vào tháng Hai, khi diễn ra lễ hội hóa trang Carnevale nổi tiếng.

10. Santa Fe, New Mexico

Khi lần đầu đến đây, bạn có thể thấy có vẻ Santa Fe có nhiều phòng trưng bày nghệ thuật nhiều hơn các nhà hàng. Bảo tàng Georgia O'Keeffe là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất; bảo tàng Hill và Canyon Road sẽ kéo chân bạn quay lại thêm lần nữa; bảo tàng Nghệ thuật Dân gian lưu trữ 130 nghìn đồ sưu tập từ các lĩnh vực nghệ thuật, dệt may, đồ khắc gỗ, con rối… đến từ khắp nơi trên thế giới.

H. Nguyên

Theo Cntraveler