Những món đồ du lịch kỳ lạ và độc đáo nhất dành cho các phượt thủ

Quần lót dùng chất liệu bạc để khử mùi hôi

Theo lời giới thiệu từ nhà sản xuất, sản phẩm này đặc biệt phù hợp với các phượt thủ - những người du lịch dài ngày và không có nhiều thời gian hay đổi trang phục. Được biết, loại đồ lót này được nhà sản xuất tích hợp thêm bạc vào chất liệu vải, giúp nó ngăn ngừa mùi hôi khó chịu, đồng thời giúp người dùng thấy thoải mái, khô thoáng.

Chăn trọng lực giúp ngủ ngon, giải tỏa stress

Chăn trọng lực giúp người dùng có cảm giác được ôm ấp, dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ

Sau những chặng đi dài ngày, bạn chỉ cần một giấc ngủ ngon lấy sức để mai tiếp tục hành trình khám phá mới. Và chiếc chăn Gravity (chăn trọng lực) sẽ hỗ trợ bạn điều đó. Theo giới thiệu, loại chăn này độc đáo ở chỗ thiết kế mô phỏng cảm giác được giữ hoặc ôm, giúp thư giãn hệ thần kinh, tăng melatonin – loại hormone giúp ngủ ngon, cải thiện tâm trạng.

Mũ bảo hiểm xe đạp có thể gấp dễ dàng

Một chiếc mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp có thể gấp lại dễ dàng, đó là phát minh mới của Fend. Chiếc mũ này có chất liệu khá nhẹ nhưng an toàn với người dùng, có thể gấp gọn chỉ bằng 1/3 so với kích thước ban đầu. Ngoài ra, mũ được thiết kế kèm với các lỗ thông hơi nhỏ gọn, giúp mái tóc được thông thoáng mà vẫn đảm bảo độ an toàn cao.

Gối ngủ đặc biệt

Hãng Nod Travel Pillow tuyên bố, vừa tạo ra loại gối mới đảm bảo giấc ngủ cho người sử dụng thoải mái “như trên giường”.

Khác với những loại gối thường thấy, chiếc gối này chỉ dùng cho những du khách hay phải di chuyển nhiều trên ô tô, tàu hỏa hay máy bay. Gối có thiết kế thêm dây buộc phía sau, trở thành bệ đỡ hoàn hảo cho cằm, qua đó, người ngủ luôn giữ được đúng tư thế và khá thoải mái.

Áo choàng kèm mặt nạ che mắt

Chiếc áo choàng có thiết kế từ chất liệu vải thoáng nhẹ, thấm mồ hôi, kèm thêm mặt nạ che mắt, giúp các phượt thủ dễ dàng chợp mắt khi đang di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng. Đặc biệt, với thiết kế trẻ trung, loại áo choàng này khá thu hút các du khách trẻ.

Khăn ướt “thần thánh”

Khác hẳn những chiếc khăn ướt nhỏ gọn thông thường, khăn ướt “thần thánh” của Epic Wipes có kích thước lớn gấp 16 lần, được giới thiệu là “bạn đồng hành lý tưởng” với các phượt thủ trên mọi nẻo đường.

Ngoài kích thước lớn hơn, khả năng làm sạch ủa khăn cũng hiệu quả hơn so với thông thường. Khăn được chiết xuất từ chất liệu tre, thân thiện với môi trường, đồng thời chứa tinh dầu thiết yếu có tác dụng vệ sinh và bổ sung thêm dưỡng chất cho làn da của các du khách trong những chuyến đi dài ngày.

Được biết, chủ nhân của thiết kế này, anh Aeneas Janze, đã tạo nên nó qua những lần hành quân cùng đồng đội qua Afghanistan dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa hè. Nhà sản xuất cũng khẳng định, loại khăn “thần thánh” này rất dễ thao tác, có thể “làm sạch cơ thể người sử dụng nhanh chóng”.

Hoàng Hà

Theo DM, BS