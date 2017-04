Những khoảnh khắc "nhờn với thần chết" của kẻ liều lĩnh

Những hình ảnh nguy hiểm do Denis Krasnov, nhiếp ảnh gia 20 tuổi người Nga cùng nhóm bạn, leo lên nóc các tòa nhà cao tầng ở Hong Kong và New York ghi lại. Người ta gọi họ là "những kẻ liều lĩnh" bất chấp tất cả dù không mang theo bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn.

Những khoảnh khắc dội thẳng từ trên cao xuống khiến người xem thót tim

Tiết lộ về sở thích khác thường của mình, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cho biết, anh thường du lịch tới những ngọn núi và nhận ra mình thực sự đam mê với độ cao. "Tôi thích ở những độ cao chênh vênh nguy hiểm mang tới cảm giác mạnh. Từ đó, tôi quyết định kết hợp niềm đam mê với chụp ảnh. Ban đầu, tôi chỉ leo lên những ngôi nhà nhỏ. Rồi sau đó độ cao tăng dần lên và tôi quyết định chinh phục các tòa cao ốc".

Một nhóm các nhiếp ảnh gia giấu tên với tài khoản @svvvk trên Instagram thường xuyên đăng tải những bức hình liều lĩnh từ trên cao

Dù biết rất nguy hiểm nhưng anh vẫn tự tin khẳng định: "Những khoảnh khắc độc được chụp lại luôn đáng giá với tôi. Mọi người trong gia đình biết những điều tôi làm. Chưa bao giờ tôi tự đẩy mình quá giới hạn và cố không để bị thương".

Một thành viên trong nhóm đu chênh vênh trên tháp cao mà không có thiết bị bảo hộ

Nhiều người cho rằng đó là hành động quá liều lĩnh và dễ dàng mất mạng, nhưng với Krasnov cùng nhóm bạn, anh biết giới hạn của mình và cho rằng đó là trải nghiệm cần có trong cuộc sống. "Đương nhiên, một bức hình không đánh giá để đánh đổi một sinh mạng. Nhưng người xem khó lòng nhận ra phía sau một tấm hình thế này là bao nỗ lực của người chụp", anh nói.

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Nga thích chinh phục độ cao của các tòa nhà

Krasnov khẳng định vẫn tiếp tục chinh phục những tòa nhà cao ốc và ghi hình để thỏa mãn niềm đam mê. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự phù hợp với những người mê độ cao và anh không khuyến khích bất cứ ai liều lĩnh thử bắt chước như vậy.

Bất chấp nguy hiểm, cả nhóm vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê riêng

Họ chinh phục nhiều tòa nhà chọc trời trên thế giới

Nhiếp ảnh gia người Nga phát hiện ra sở thích của mình từ những lần leo núi

Sau đó anh quyết định chinh phục các tòa nhà theo độ cao tăng dần

Đương nhiên, thú vui đặc biệt này không phải phù hợp với số đông

Hoàng Hà

Theo DM