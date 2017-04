Những hành vi ứng xử "tai tiếng" trên máy bay khiến hành khách bức xúc

Bác sỹ gốc Việt bị lôi thô bạo khỏi máy bay

Dư luận thế giới đang sôi sục trước sự việc bác sỹ gốc Việt David Dao bị nhân viên của hãng hàng không United Airlines kéo thô bạo khỏi máy bay. Đây được coi là bê bối lớn trong lịch sử 91 năm tuổi của hãng hàng không Mỹ.

Trước đó trong lịch sử ngành hàng không từng chứng kiến việc đội ngũ tiếp viên phi hành đoàn có những cư xử kém chuyên nghiệp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh các hãng hàng không.

Du khách đi tiểu tại chỗ vì tiếp viên từ chối cho dùng WC

Một du khách 87 tuổi người Mỹ buộc phải đi tiểu tại chỗ và chịu ướt suốt 13 tiếng vì tiếp viên hàng không từ chối không cho bà sử dụng WC trên máy bay. Cụ thể, bà Kocharik Tsamouzian bay từ Los Angeles (Mỹ) tới London (Anh) trên chuyến bay của hãng British Airways, liên tục bị tiếp viên hàng không từ chối khi muốn vào nhà vệ sinh.

Vì không chịu được, vị khách 87 tuổi đã đi tiểu tại chỗ và chịu tình trạng ướt sũng suốt 13 tiếng trên máy bay. Hãng hàng không Anh đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Phát ngôn viên của hãng cho biết, “rất tiếc khi khách hàng phải chịu tình huống tồi tệ này” và gửi lời xin lỗi chân thành. Tuy nhiên, con gái bà Kocharik Tsamouzian khẳng định, gia đình họ chưa nhận được lời xin lỗi mà chỉ được đề nghị mức bồi thường chi phí 40 bảng Anh.

Phi công “xúi” hành khách xuống đường băng... đá cầu

Cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Lucky Air bị buộc thôi việc vì hành vi kích động hành khách xuống đường băng phản đối việc chuyến bay cất cánh chậm. Cụ thể, chuyến bay từ Tây Song Bản Nạp tới Côn Minh dự kiến cất cánh lúc 0h5, nhưng tới 0h40 vẫn chưa nằm trên đường băng.

Vị cơ trưởng cho rằng, do một máy bay khác chen ngang khiến chuyến bay xuất phát chậm trễ. Người này xuống khoang hành khách “xúi giục” mọi người xuống đường băng phản đối. Sau đó, nhiều hành khách trong lúc chờ đợi đã xuống đá cầu ngay ở đường băng khiến nhân viên an ninh rất vất vả để can ngăn. Lucky Air đã mở cuộc điều tra, tìm ra nguyên nhân “hiểu lầm” giữa nhân viên bảo trì sân bay và phi hành đoàn. Đồng thời, hãng hàng không cũng đình chỉ công tác vị cơ trưởng kia vì hành vi ứng xử thiếu chuyên nghiệp.

Phi công đánh nhau với thợ máy trong buồng lái

Sự việc xảy ra vào tháng 1/2015 trong một chuyến bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India. Chuyến bay bị trì hoãn hơn 2 tiếng sau khi phi công và một thợ máy có ý kiến bất đồng rồi dẫn tới cuộc xô xát ngay trong buồng lái.

Cụ thể, một nhóm nhân viên kỹ thuật lên máy bay kiểm tra cũng là lúc cơ trưởng bước vào. Người này không hài lòng khi thấy quá đông nhân viên tới sửa chữa và yêu cầu ra bớt. Cuộc khẩu chiến nổ ra khiến một kỹ sư bị thương phải vào viện, còn cơ trưởng bị buộc đình chỉ bay và chờ kết quả điều tra.

Nữ tiếp viên hàng không ẩu đả, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Chuyến bay mang số hiệu 2598 của hãng Delta Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Salt Lake sau khi hai tiếp viên nữ xông vào nhau ẩu đả dữ dội. Sự việc xảy ra vào tháng 1/2016, chuyến bay đi từ Los Angeles tới Mineapolis, bỗng hai tiếp viên nữ đánh nhau vì mâu thuẫn công việc. Một tiếp viên khác tới can ngăn cũng bị lôi vào “cuộc chiến”.

Sau đó, hãng hàng không Delta phải gửi thư xin lỗi tới hành khách vì hành vi cư xử kém văn minh, không xứng đáng với uy tín thương hiệu của hãng trong suốt thời gian qua.

