Những điểm thư giãn tốt nhất thế giới

1. Gói nghỉ dưỡng The Check in to Check Out tại Placid Lodge

Hồ Placid nằm ở vùng phía bắc New York cung cấp một gói nghỉ dưỡng cho những khách hàng để lại công nghệ phía sau kì nghỉ của mình. Nhân viên khu nghỉ dưỡng sẵn sàng trông điện thoại và máy tính xách tay cho khách để họ có thể thật sự tận hưởng một chuyến đi không thiết bị điện tử.

2. Khu nghỉ dưỡng và tĩnh tâm Anamaya, Costa Rica

Khu nghỉ dưỡng Anamaya có rất nhiều lớp học yoga và các khóa tu tập tĩnh tâm trong khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước Costa Rica. Tại đây, du khách có thể thưởng thức các món ăn hữu cơ, tham gia các lớp yoga và dịch vụ spa đẳng cấp.

3. Provence, Pháp

Những ngọn đồi và cánh đồng hoa oải hương ở Provence giúp du khách trải nghiệm trong nền văn hóa Pháp phong phú mà không bị cuốn vào những ồn ào, tấp nập của Paris.

4. Tuscany, Ý

Nổi tiếng về những thị trấn nhỏ duyên dáng, vùng Tuscany của nước Ý hoàn hảo cho những ai muốn trốn chạy khỏi các khu biệt thự để tận hưởng phong cảnh miền quê trù phú.

5. Khu nghỉ dưỡng Amanemu, Shima, Nhật Bản

Vẻ đẹp thiên nhiên của Amanemu Resort kết hợp với kiến trúc hiện đại nhưng đơn giản mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lý tưởng ở Nhật Bản.

6. Khu nghỉ dưỡng Six Senses Douro Valley, Bồ Đào Nha

Khu nghỉ dưỡng Six Senses nằm trong một tòa lâu đài trên ngọn đồi ở thung lũng Douro, Bồ Đào Nha. Nơi đây tuyệt đẹp và khép kín đến mức bạn sẽ không bao giờ có cảm giác muốn bước chân ra bên ngoài.

7. Kamalya Soh Samui, Thái Lan

Kamalaya đưa ra các gói nghỉ dưỡng về yoga, giải tỏa căng thẳng, cân bằng cảm xúc và tĩnh tâm nhằm “nâng cao cuộc sống”.

8. Haramara Retreat, Sayulita, Mexico

Nằm ở vùng bờ biển phía tây Mexico, Haramara Retreat hoàn toàn dành cho việc chăm sóc sức khỏe và thư giãn. Một khi bạn đã bước chân vào căn phòng tuyệt đẹp với tầm nhìn ra biển Thái Bình Dương này thì bạn sẽ không muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài thư giãn.

9. Whitefish, Montana

Vào mùa đông, núi Whitefish có các hoạt động mùa đông ngoài trời cùng trượt tuyết. Mùa hè là thời điểm của câu cá, đi bộ leo núi và đạp xe. Đây là những lý do thú vị để bỏ lại đằng sau công nghệ và tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên.

10. Granada, Tây Ban Nha

Granada là giấc mơ thành sự thật với bất kỳ ai yêu kiến trúc. Thành phố này hoàn hảo để khám phá các tòa nhà được truyền cảm hứng bởi Moorish và “lạc lối” trong lịch sử hàng thế kỷ của Tây Ban Nha.

H. Nguyên

Theo Cntraveler