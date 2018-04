Những điểm du lịch gần Hà Nội không thể bỏ qua dịp 30/4

Mộc Châu, Sơn La: Cách Hà Nội 200km, Mộc Châu vào cuối tháng 4 mê hoặc du khách bởi những đồi chè xanh mướt, những cây mận trĩu quả và những lễ hội thú vị không thể bỏ lỡ của người dân địa phương.

Tràng An, Ninh Bình: Quần thể di sản Tràng An cách Hà Nội chưa đầy 100km không chỉ là chốn non nước hữu tình với những hang động nguyên sơ mà còn là nơi cư trú của nhiều loài chim quý hiếm tại vườn chim Thung Nham.

Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Thời tiết Tam Đảo dịp 30/4 – 1/5 mát mẻ, phù hợp cho các chuyến đi và các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, leo núi, chơi thể thao. Cảnh sắc Tam Đảo hư ảo trong sắc màu cỏ cây mây núi kết hợp với nét hoài cổ của những căn biệt thự kiến trúc Pháp tuyệt đẹp.

Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội: Nếu là người yêu thiên nhiên, chắc chắn bạn sẽ yêu thích điểm đến này bởi nơi đây có những rừng cây xanh mát, những triền đồi thơ mộng và những cung đường còn nguyên vẻ hoang sơ.

Núi Hàm Lợn, Hà Nội: Cách trung tâm Hà Nội chỉ 40 km nhưng núi Hàm Lợn có khung cảnh thiên nhiên hoàn toàn khác với phố thị ồn ào. Điểm đến này có những đồi thông xanh mát, thích hợp tham gia các hoạt động ngoài trời.

Đồ Sơn, Hải Phòng: Đồ Sơn được biết đến là điểm nghỉ mát lý tưởng với những bãi biển trải dài và những món hải sản thơm ngon.

Động Thác Bờ, Hòa Bình: Động Thác Bờ Thung Nai không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng mà còn là một kỳ quan thiên nhiên hấp dẫn du khách bởi những hang động gồm nhiều khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng.

Cô Tô, Quảng Ninh: Còn gì tuyệt vời hơn khi du khách có thể dành kỳ nghỉ đắm mình trong vẻ đẹp của những làn nước xanh màu ngọc bích và tận hưởng bình minh nơi cửa biển rực rỡ như câu chuyện thần tiên.

Đồng Cao, Bắc Giang: Đồng Cao nằm cách Hà Nội khoảng 150 km là một cao nguyên nhỏ lôi cuốn du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ và thơ mộng của thiên nhiên. Địa điểm này có những bãi đá cổ nằm trên những đồi cỏ xanh mướt cùng những chú bò thong dong gặm cỏ hiền hòa.

Hải Lý, Nam Định: Hải Lý không chỉ gắn với “nhà thờ đổ” mà còn được biết tới bởi cuộc sống làng chài bình dị, nơi mà mỗi sớm bình minh là lúc những chuyến tàu chở cá tôm về và những gọng lưới vươn lên giữa biển cả thanh bình.

Theo Kiều Anh

VOV