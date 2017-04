Nghệ An: Đa dạng các tuor du lịch nội tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Bãi biển Cửa Lò luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách vào dịp 30/4 - 1/5.

Ông Nguyễn Hữu Bắc – Công ty đầu tư du lịch PhucGruop (Tp Vinh, Nghệ An) cho biết: Trước đây, việc du lịch nghỉ dưỡng hầu như được mặc định cho người có mức thu nhập khá và xu hướng chủ yếu là du lịch phía Nam hay nước ngoài thì khoảng 5 năm gần đây, các công ty du lịch đã hướng tới khách hàng bình dân với các tour du lịch nội tỉnh. Đặc biệt, vừa qua, sau hơn chục đoàn khảo sát do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, miền Tây Nghệ An đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ ưa khám phá và trải nghiệm.

“Nắm bắt xu hướng đó, các công ty du lịch cũng mở các tour khám phá miền Tây Nghệ An hoặc thông qua hình thức du lịch homestay (khách du lịch sống cùng người dân bản địa). Chi phí cho các tour du lịch nội tỉnh này không lớn, có thể nói là phù hợp với mức thu nhập của hầu hết người dân. Chỉ cần bỏ ra không quá 1 triệu đồng, khách du lịch được khám phá các thắng cảnh mới được phát hiện, trải nghiệm cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An…”, ông Bắc cho biết thêm.

Thác Khe Kèm (Con Cuông, Nghệ An) là điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Đây là điểm đến được người dân nội tỉnh lựa chọn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Mấy ngày hôm nay, anh Nguyễn Văn Nam (phường Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An) đang hoàn tất các công việc để chuẩn bị cho chuyến “phượt” miền Tây cùng với gia đình dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Gia đình anh Nam cùng một số người bạn tổ chức khám phá thác Khe Kèm, đập Phà Lài – 1 điểm du lịch mới nổi gần đây, thuộc huyện Con Cuông (Nghệ An), cách thành phố Vinh khoảng 4 tiếng chạy ô tô. Do đi theo nhóm nên tính ra chi phí mỗi người một ngày không quá 500 nghìn đồng.

“Thời gian nghỉ 4 ngày, chúng tôi muốn đi gần gần một chút để sau chuyến đi, các cháu có 1 ngày nghỉ ngơi trước khi quay về với việc học hành, bố mẹ cũng nghỉ lấy sức trước khi trở lại làm việc. Đi lên núi, xa cái ngột ngạt của thành phố, đằm mình dưới thác nước mát lạnh, thuê ca nô chạy trong lòng đập Phà Lài, thưởng thức cá mát sông Giăng và các đặc sản núi rừng, khám phá hệ sinh thái đa dạng trong vườn quốc gia Pù Mát… Chỉ nghĩ thôi là thấy háo hức rồi”, anh Nam cho biết.

Đến với miền Tây Nghệ An, du khách được khám phá sự đa dạng về hệ sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát (ảnh Vườn quốc gia Pù Mát cung cấp)

Trong khi nhiều người lựa chọn biển Cửa Lò, đảo chè Thanh Chương, khu sinh thái Mường Thanh (Diễn Châu) để có thể đi về trong ngày thì nhóm bạn của Nguyễn Tiến Quang (huyện Hưng Nguyên) lại lựa chọn hành trình Vinh – Pù Mát (Con Cuông) – Cửa khẩu Nậm Càn (Kỳ Sơn) – Cánh đồng Chum (Lào). Chi phí trọn gói 4 ngày đêm cho tour du lịch này khoảng 3,2 triệu đồng/người. Đây không phải chi phí quá lớn đối với mức thu nhập của nhiều người hiện nay.

Du lịch khám phá miền Tây Nghệ An hiện đang được các công ty lữ hành tích cực quảng bá đến du khách ngoại tỉnh khi đến Nghệ An. Dịp 30/4-1/5, du khách ngoại tỉnh đến với Nghệ An chủ yếu lựa chọn các tour du lịch biển (Cửa Lò, Bãi Lữ). Do liên quan đến lịch trình hay đặt phòng, phương tiện đi lại nên chỉ có thể kết hợp với các điểm đến gần thành phố Vinh như quê Bác (Nam Đàn), đảo chè Thanh Chương, Truông Bồn (Đô Lương)…

Đảo chè Thanh Chương cách thành phố Vinh khoảng 60km là lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ông Võ Hồng Sáng – Công ty lữ hành quốc tế Thái Sơn (Tp Vinh, Nghệ An) nói: “Du lịch khám phá miền Tây Nghệ An thông qua hình thức homestay hay qua các tour du lịch 3-4 ngày đã được nhiều công ty lữ hành khai thác, tổ chức. Tuy nhiên, phần lớn người dân tự tổ chức du lịch theo nhóm, ít thông qua các công ty lữ hành. Hiện, hướng khám phá miền Tây xứ Nghệ đang được chúng tôi tích cực quảng bá với khách du lịch ngoại tỉnh, kết hợp du lịch biển – quê Bác – khám phá miền Tây, vừa đa dạng hành trình, vừa quảng bá được vẻ đẹp thiên nhiên, con người miền Tây”.

Bên cạnh các tour du lịch nội tỉnh, người dân Nghệ An cũng có nhiều lựa chọn với các chuyến du lịch Miền Tây Nam Bộ, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng...; tham gia chương trình “Xuất ngoại theo dấu chân Bác Hồ” (Cửa Lò – quê Bác – Lào – Thái Lan) hay du lịch Hàn Quốc với chi phí khoảng 11 triệu đồng/người.

Hoàng Lam