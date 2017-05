Liều mình nhảy bungee từ trên cầu, cô gái suýt tử nạn

Trong kỳ nghỉ dưỡng ở Bolivia, một nữ du khách trẻ tuổi quyết định mạo hiểm nhảy bungee từ cầu La Negra xuống đất. Đoạn video ghi cảnh cô gái chuẩn bị sẵn sàng cho cú nhảy từ độ cao 15m. Tuy nhiên, thay vì sợi dây co giãn đàn hồi lôi cô lên cao như dự kiến, dây quá dài khiến nữ du khách lao thẳng đầu xuống dòng sông bên dưới.

Nữ du khách suýt chết vì nhảy bungee

Tai nạn bất ngờ khiến những người xung quanh sững người. Ngay lập tức, nạn nhân được hai vị khách khác lao tới trợ giúp và đưa lên bờ. May mắn, vị khách chỉ bị thương nhẹ. Cô được đưa tới bệnh viên khám tư tại Santa Cruz de Sierra và xuất viện không lâu sau đó.

Đơn vị cung cấp dịch vụ nhảy bungee Oscar Sandoval đã đứng lên chịu trách nhiệm vụ việc. Theo hình ảnh ghi từ đoạn video có thể thấy người điều kiển đã cẩn thận kiểm tra dây trước khi để du khách nhảy xuống. Tuy nhiên sự cố vẫn xảy ra. Cũng theo lời đơn vị này, đây là sự cố đầu tiên họ gặp phải.

Người mẫu Hong Kong khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ vì nhảy bungee trong trạng thái khỏa thân

Nhảy bungee vốn được coi là trò chơi thể thao cảm giác mạnh “điên rồ” và lan rộng khắp toàn cầu, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận như một cách thử thách bản thân. Trước đó, khá nhiều vụ tai nạn thậm chí tử vong do nhảy bungee. Dù các công ty cung cấp dịch vụ luôn cố gắng cam kết rủi ro ở mức độ thấp nhất nhưng vẫn có những trường hợp xấu nhất xảy tới. Gần đây lùm xùm nhất có thể kể tới vụ việc một người mẫu quốc tịch Hong Kong nhảy bungee ở Thái Lan trong tư thế khỏa thân hoàn toàn gây xôn xao dư luận.

Trò thể thao cảm giác mạnh bungee là một trong những bộ môn được nhiều người trẻ mê mạo hiểm ưa thích

Nhảy bungee là hoạt động nhảy từ một điểm cố định từ độ cao 31 tới 183m. Cụ thể, chân người nhảy sẽ được giữ bằng sợi dây co giãn. Cú nhảy mang lại cảm giác phấn kích cực độ với những người mê chinh phục độ cao. Trò chơi không dành cho người mắc chứng huyết áp hay bệnh lý về tim mạch bởi nó sẽ làm huyết áp tăng đột ngột. Người chơi sẽ rơi tự do trong vài giây cho tới khi được sợi dây kéo lại ở một khoảng cách an toàn.

Hiện tại, nhảy bungee đã xuất hiện ở một khu vui chơi giải trí nổi tiếng tại Nha Trang. Tuy chỉ ở độ cao 15m, chưa thực sự mang lại nhiều cảm giác phấn khích đúng nghĩa, nhưng giới trẻ Việt vẫn hi vọng mong chờ sẽ có một điểm nhảy bungee lý tưởng hơn nữa trong tương lai.

Huy Hoàng

Theo TG, MR