Khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch tăng kỷ lục

Đây là số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Trong những năm trở lại đây, du khách Trung Quốc sang du lịch ở Việt Nam ngày càng đông. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước có khoảng 4,2 triệu du khách quốc tế, trong đó chỉ tính riêng khách Trung Quốc đạt hơn 1,2 triệu lượt. Trung bình cứ 10 khách quốc tế thì có khoảng 3,5 khách là người Trung Quốc. Số khách Trung Quốc gấp 1,7 lần so với số khách Hàn Quốc sang Việt Nam (thị trường có khách du lịch đông đảo thứ 2 vào Việt Nam) và gấp 4,6 lần so với số khách đến từ Nhật Bản. Đây cũng là năm ghi nhận con số cao kỷ lục của thị trường này, tăng hơn 61,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiếp theo sau là thị trường du khách đến từ Hàn Quốc, Đài Loan cũng đạt con số tăng trưởng lượt khách ấn tượng trên 20%. Bên cạnh đó, thị trường khách du lịch châu Âu cũng tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là các thị trường được miễn thị thực nhập cảnh từ tháng 7/2015 và thị trường Nga. Tổng lượng khách du lịch từ 5 nước được miễn thị thực gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017, đạt trên 330 nghìn lượt, đạt mức tăng trưởng trên 10%.

Khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam năm sau cao hơn năm trước. (Ảnh: An Nhiên)

Lượng khách di chuyển bằng đường hàng không tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất, đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 32,6% so cùng kỳ năm 2016. Lượng khách di chuyển bằng đường biển và đường bộ đạt cũng đạt con số tăng trưởng trên 11%.

Hiện đa phần khách Trung Quốc vào Việt Nam thông qua đường sắt, đường bộ từ cửa khẩu Móng Cái; cửa khẩu quốc tế Lào Cai và một số cảng hàng không như Đà Nẵng, Nha Trang. Tuy nhiên, theo Tổng cục Du lịch, từ khi Chính phủ cho phép Quảng Ninh được thực hiện thí điểm cho phép xe du lịch tự lái dưới 9 chỗ ngồi trở xuống từ Trung Quốc được phép vào một số địa phận thuộc tỉnh Quảng Ninh, lượng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) tăng rất mạnh.

Từ trước đến nay Trung Quốc luôn là thị trường khách du lịch trọng điểm của Việt Nam. Việc khách Trung Quốc đến cửa khẩu Việt Nam và qua đường bộ tăng nhanh trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân. Trong đó, thể hiện du lịch Việt Nam ngày càng thu hút được sự quan tâm của du khách Trung Quốc, sự liên kết giữa thị trường, các hãng hàng không và điểm đến ngày càng chặt chẽ, làm cho việc tổ chức khai thác thị trường hiệu quả hơn. Ngoài ra, một số diễn biến trong quan hệ quốc tế cũng có lợi cho du lịch Việt Nam thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, lượng khách tăng cao bên cạnh cơ hội cũng đặt ra không ít thách thức trong việc quản lý, cung cấp cơ sở vật chất, dịch vụ tại các điểm tham quan, du lịch. Đặc biệt là việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động của những “tour giá rẻ”, “tour 0 đồng” phát sinh gây bức xúc trong thời gian qua.

Theo đó, nhằm hạn chế tình trạng này, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch và thúc đẩy việc trao đổi khách giữa hai bên.

Với mục tiêu lấy lợi ích du khách làm trung tâm, ngành du lịch sẽ tập trung chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam là điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Hà Trang