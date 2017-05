Hội An đón vị khách thứ 10 triệu tham quan phố cổ

Theo Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An, sau thành công của sự kiện chào đón vị khách thứ 8 triệu mua vé tham quan phố cổ vào năm 2016, thành phố Hội An sẽ tiếp tục “Chào đón vị khách thứ 10 triệu mua vé tham quan phố cổ Hội An” vào chiều ngày 12/5/2017 tại vòng cung Chùa Cầu.

Du khách tham quan phố cổ Hội An về đêm

Chương trình sẽ có những tiết mục văn nghệ giao lưu và có nhiều phần quà ấn tượng dành cho những vị khách may mắn và công ty du lịch có vị khách thứ 10 triệu.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An cho biết, trong năm 2016, TP Hội An đã đón gần 1,6 lượt khách mua vé tham quan khu phố cổ (tăng 34,14% so với năm 2015). Đầu năm 2017, Hội An được các độc giả của chuyên trang du lịch hàng đầu TripAdvisor bầu chọn trong top “25 điểm đến tốt nhất thế giới”.

“Sự kiện “Chào đón vị khách thứ 10 triệu mua vé tham quan phố cổ Hội An” sẽ tiếp tục là một tín hiệu vui cho kế hoạch phát triển du lịch bền vững của Hội An, góp phần đưa Hội An trở thành một trong những điểm đến được yêu thích trên thế giới”, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An cho hay.

Du khách đi ghe dạo chơi trên sông Hoài

Hội An từng được biết đến như một cảng thị quốc tế sầm uất vào khoảng thế kỷ 16. Sự giao thương giữa các quốc gia với các nền văn hóa lâu đời đã tạo cho Hội An nhiều giá trị độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được.

Nhận thức về những lợi thế riêng có của mình, Hội An đã nỗ lực trong việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử và bảo tồn các giá trị văn hóa, nghệ thuật để từng bước giới thiệu nét đẹp của mảnh đất và con người Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An cho biết, một trong những nỗ lực đó là công tác tổ chức hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. Bắt đầu từ năm 1995 đến nay, công tác tổ chức bán vé và hướng dẫn tham quan luôn nhận được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các đơn vị kinh doanh du lịch - lữ hành và du khách bởi nguồn thu từ hoạt động này sẽ được dành cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thế giới Hội An; từ đó, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc phát triển du lịch bền vững từ sự chung tay của cộng đồng.

Công Bính