Hội An chật kín du khách trong dịp nghỉ lễ

Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng lượng khách đổ về tham quan phố cổ Hội An tăng cao. Nhiều điểm tham quan du lịch tại Hội An thu hút khá đông du khách như rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế…

Rất đông du khách đổ về Hội An nghỉ lễ

Chị Lê Hà (du khách Hà Nội) cho biết: “Do nghỉ lễ dài ngày nên gia đình chúng tôi quyết định cho các cháu đi chơi, thư giãn. Hiện phòng ở Đà Nẵng đã kín, chúng tôi khó khăn lắm mới thuê được phòng tại Hội An. Giá phòng tăng cao hơn so với bình thường nhưng đặt được phòng đã là may lắm rồi. Ban ngày chúng tôi dự định tham quan phố cổ, đến tối lại ra Đà Nẵng xem bắn pháo hoa”.

Khách nước ngoài tham quan vùng rau Trà Quế

Đến thời điểm này, hơn 6.000 buồng phòng của các resort, khách sạn, homestay… tại Hội An đều đã kín phòng. Giá cả cũng tăng cao hơn so với thường ngày từ 20-30%, nhưng hiện nhu cầu đặt phòng của khách vẫn khá lớn. Lượng khách tăng cao một phần cũng là do đợt nghỉ lễ trùng với sự kiện bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017.

Nhiều địa điểm tham quan của Hội An như rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà… thu hút đông đảo du khách

Ông Nguyễn Phương Đông - Trưởng Văn phòng Hướng dẫn tham quan du lịch Hội An - cho biết: “Hiện nay trong dịp lễ lượng khách tăng khá cao, bình thường chúng tôi tiếp đoán khoảng 5 ngàn người nhưng đến dịp lễ thì số lượng tăng lên từ 7-8 ngàn người. Mọi công tác chuẩn bị đều được hoàn thành chu đáo để tiếp đón một số lượng khách đông như thế. Trong những ngày nghỉ, toàn bộ nhân viên văn phòng sẽ đi làm tăng ca, từ 7h30 sáng đến 10h đêm để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho du khách”.

N.Linh