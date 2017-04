Gợi ý điểm du lịch cho kỳ nghỉ 30/4 -1/5 ở miền Trung và miền Nam

Du lịch miền Trung

Đến với miền Trung vào dịp 30/4-1/5, thời tiết dễ chịu sẽ khiến bạn được thư giãn tuyệt đối. Mỗi địa điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn,... đều chứa đựng những điều thú vị chờ bạn khám phá.

Đà Nẵng

So với các tỉnh thành ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng được đánh giá là thành phố quyến rũ, hấp dẫn nhất. Đà Nẵng không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp nổi trội đến từ những công trình kiến trúc hiện đại mà còn lôi cuốn du khách bởi sự lãng mạn, nên thơ đến từ cảnh vật tự nhiên.

Từ lâu, Đà Nẵng đã rất nổi bật trên bản đồ du lịch Việt và là một trong những điểm du lịch rất đặc biệt của nước ta.

Đi Đà Nẵng vào dịp lễ 30/4, du khách có thể tìm đến các bãi biển tuyệt vời như bãi biển Non Nước, bãi biển Bắc Mỹ An, bãi Nam Ô, bãi Xuân Thiều. Và đặc biệt, nếu có nhiều thời gian, du khách nên tìm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bán đảo Sơn Trà hay bãi biển Mỹ Khê.

Ngay trong thành phố Đà Nẵng cũng có rất nhiều điểm dừng chân thú vị đang chờ được khám phá như cầu Tình Yêu, tượng cá chép hóa rồng, cầu Thuận Phước… Đi du lịch Đà Nẵng, đừng bỏ phí cơ hội ngắm cầu Rồng phun mưa, phun lửa và cầu Sông Hàn quay vào lúc nửa đêm. Đây là 2 điều thú vị nhất, có sự hấp dẫn mạnh mẽ nhất đối với du khách khi đến Đà Nẵng.

Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, một điểm nhấn để Đà Nẵng là thành phố được lựa chọn đi du lịch nhiều nhất vào dịp 30/4- 1/5 là cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Đà Nẵng là một trong những thành phố thường xuyên đăng cai tổ chức lễ hội này, vì thế đây chắc chắn là trải nghiệm bạn không thể bỏ qua.

Hội An

Không phải là thành phố hiện đại, không có những ngôi nhà “chọc trời”, Hội An khiến người ta phải nhớ đến bởi những dãy nhà cổ kính, những con hẻm nhỏ trầm mặc, phủ đầy rêu phong... Chính điều này đã làm nên một phố cổ Hội An độc đáo, không thể so sánh với đô thị sầm uất hào nhoáng nào.

Hội An là phố cổ rất thú vị và không quá rộng lớn để du khách phải mỏi chân sau một vòng tham quan, tìm hiểu. Ở trong khu vực Phổ cổ Hội An, người dân và du khách chủ yếu đi lại bằng xe đạp hoặc đi bộ. Dạo quanh phố cổ Hội An, bước chầm chậm qua những con phố nhỏ bình yên, ngắm vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ, những con ngõ vắng vẻ bạn sẽ thấy mình đang đi lạc vào một xứ sở xưa cũ, với tất cả mọi điều đều diễn ra một cách thật chậm, thật nhẹ nhàng.

Phố cổ Hội An bình yên với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng.

Nơi đây có sự giao thoa độc đáo giữa các nét kiến trúc. Chùa Cầu, còn được gọi là cầu Nhật Bản, cây cầu được mệnh danh là viên ngọc ở giữa lòng phố Hội. Chùa Cầu có kiến trúc và các họa tiết trang trí rất độc đáo, là sự tổng hòa của các phong cách kiến trúc Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và cả phương Tây. Các hội quán như Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu cũng là những công trình kiến trúc tâm linh nổi tiếng, được người Hoa Kiều xây vào những năm giữa thế kỷ 19 để thờ các vị thần nhằm cầu mong cho việc buôn bán của họ được thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra. Nhà cổ Tấn Ký, mang kiến trúc đặc trưng của nhà cổ phố Hội, là một trong những nhà cổ nổi tiếng nhất ở Hội An. Đây đều là những địa danh rất đáng để chiêm ngưỡng và thán phục.

Du khách trong và ngoài nước đến phố cổ Hội An ngoài việc tham quan các di tích và trải nghiệm các hoạt động phố đêm còn mong muốn được khám phá ẩm thực phố Hội. Hội An đã từng được bầu chọn là một trong 25 điểm đến có ẩm thực tốt nhất thế giới. Vì thế, khi đến đây du khách đừng quên thưởng thức những món ngon như cơm gà Phố Hội, Cao lầu Hội An, chè bắp, hoành thánh, bánh xèo….

Quy Nhơn

Đây là một sự lựa chọn mới lạ và cực kỳ hợp lý trong kỳ nghỉ lễ 30/4 & 1/5 dành cho các du khách. Không ồn ào, nhộn nhịp như Sài Gòn, không lộng lẫy bằng Nha Trang, Quy Nhơn khoác lên mình một vẻ đẹp kiêu sa, thơ mộng với bãi biển hút tầm mắt, những cảnh đẹp tráng lệ nhưng không kém phần yên bình.

Quy Nhơn có những bãi tắm hoang sơ và dịu dàng. Biển Quy Nhơn hấp dẫn du khách bởi một vẻ đẹp yên bình với những con sóng vỗ nhẹ nhàng. Nơi đây được nhiều người so sánh như thiên đường Maldives của Việt Nam. Nổi tiếng nhất ở Quy Nhơn phải kể đến bãi tắm Nữ Hoàng, bãi Dại, bãi Xép,…

Quy Nhơn nằm nép mình giữa một bên là núi và một bên là biển, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình như vẫy gọi du khách hãy một lần đến với vùng đất này.

Vượt qua một chặng đường dài để đến Quy Nhơn, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng đồi cát Phương Mai- nơi được xem là điểm du lịch thú vị đang trong giai đoạn phát triển tiềm năng còn ít người biết đến.

Khi đặt chân lên bán đảo Phương Mai, du khách sẽ ngay lập tức bị hút hồn bởi vẻ đẹp còn rất hoang sơ, quyến rũ. Đi bộ trên những đồi cát có độ cao 100 m so với mực nước biển, du khách tha hồ ngắm nhìn những triền cát với vân cát uốn lượn kéo dài cả cây số, những rừng dương mới lên xanh ngát, gió từ biển thổi vào mát rượi tạo một cảm giác thật thoải mái.

Là quê hương của những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng, vang danh khắp mọi miền đất nước, Quy Nhơn có hai thứ mà bạn nhất định phải thử đó là rượu Bàu Đá và bánh xèo tôm nhảy rau mầm.

Du lịch miền Nam

Bạn có nhiều sự lựa chọn thú vị như khám phá thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, ghé thăm miền Tây sông nước, tham quan Côn Đảo, Phú Quốc,….

Phú Quốc

Phú Quốc từ lâu được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng tại Việt Nam với những bãi tắm hoang sơ xinh đẹp. Trong dịp lễ 30/4, đảo ngọc Phú Quốc thực sự là điểm đến tuyệt vời cho du khách.

Du lịch Phú Quốc trong dịp này, du khách hãy dành thời gian khám phá bãi Sao – một trong những bãi tắm đẹp nhất đảo. Ra biển vào sáng sớm, du khách có cơ hội ngắm bình mình trên biển, tận mắt quan sát cảnh mặt trời từ từ nhô lên nhuộm sáng mặt biển xanh. Và khi đêm về, hãy thử tham gia những chuyến câu mực cùng những ngư dân trên đảo. Trải nghiệm này sẽ là điều vô cùng đáng nhớ trên hành trình du lịch của những du khách ngày thường vốn quen với cuộc sống thành phố.

Vẻ đẹp thơ mộng của Phú Quốc khiến du khách không nỡ rời xa.

Vẻ đẹp Phú Quốc còn có thể kể đến các địa điểm tham quan khác như suối Tranh, rừng nguyên sinh Bắc Đảo, cơ sở nuôi cấy ngọc trai, nhà tù Phú Quốc, chợ đêm Dinh Cậu… Đến Phú Quốc, du khách không chỉ được nghỉ ngơi, thư giãn ở những bãi tắm hoang sơ, thỏa thích đắm mình trong làn nước xanh mà còn được trải nghiệm niềm vui lặn ngắm san hô cùng các trò thể thao trên biển thú vị.

Biển Phú Quốc nổi tiếng với những rạn san hô tuyệt đẹp. Hòa mình trong làn nước trong veo, du khách không chỉ được tận mắt thấy được vẻ đẹp độc đáo, đầy màu sắc của các rạn san hô mà còn có thể bơi thật gần với những đàn cá xinh đẹp.

Miền Tây

Với 4 ngày nghỉ, du khách có thể đến vùng xa nhất ở miền Tây là đất mũi Cà Mau, dừng chân ở Bạc Liêu, bay đến đảo Phú Quốc hay tham quan những điểm gần nhất ở Tiền Giang, Bến Tre,…Bên cạnh đó, du khách cũng có thể lựa chọn hành trình du lịch của mình với điểm dừng chân là Cần Thơ (chợ nổi Cái Răng, làng du lịch Mỹ Khánh) hay An Giang (rừng tràm Trà Sư, miếu bà chúa Xứ), Sóc Trăng (các ngôi chùa Khơ-me) v.v..

Chợ nổi trên sông nước miền Tây.

Nếu bạn thích khung cảnh xanh mát của miệt vườn, thích được tự tay hái trái trên cành hoặc tận hưởng cảm giác ngồi dưới tán cây mát mẻ và thưởng thức quả ngọt, đừng quên về với miền Tây. Du khách có cơ hội được sống lại những ngày ấu thơ qua việc tát mương bắt cá và “hưởng thụ” cá nướng trui, canh chua cá lóc kho tộ - những “chiến lợi phẩm” thu hoạch được sau một buổi lao động vất vả.

Du lịch miền Tây, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đến từ sự chân chất, nhiệt tình của người dân hay những điều giản dị, những khung cảnh, hoạt động rất đỗi đời thường trong cuộc sống. Vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng có thể tìm đến với miền Tây để trải nghiệm những ngày nghỉ đáng nhớ của mình.

