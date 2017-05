Du khách về biển Quảng Trị tăng đột biến , các khách sạn chật kín phòng

Trái với thời điểm này năm ngoái, lượng khách trở về các bãi biển để tắm và nghỉ mát dịp này, đặc biệt là mấy ngày nghỉ lễ đã tăng một cách đột biến. Khoảng sau 4 giờ chiều, khách đổ về biển Cửa Việt ngày càng đông đúc, có hàng ngàn người về nghỉ mát tại đây trong ngày lễ Chiến thắng. Ngoài việc tắm biển, du khách cũng chơi các môn thể thao như đá bóng, bóng chuyền, đi ngắm cảnh, thuê các dịch vụ phao bơi, xe lướt sóng…

Rất đông du khách về nghỉ mát tại các bãi biển dịp lễ

Bãi biển Cửa Tùng và Cửa Việt là 2 trong số các bãi biển đẹp nhất của tỉnh Quảng Trị. Thời gian sau khi xảy ra sự cố môi trường, các bãi biển trở nên trầm lắng. Nhưng từ tháng 3/2017 trở lại đây, nhiều du khách bắt đầu trở lại với biển và thưởng thức hải sản. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy người dân đã thực sự an tâm hơn, biển đã trở lại bình thường.

Người dân thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng ven biển

Anh Nguyễn Hùng, du khách về nghỉ tại bãi biển Cửa Việt cho biết, tranh thủ ngày nghỉ lễ nên tôi đưa gia đình về đây nghỉ mát và tắm biển, thưởng thức các món hải sản. So với lần trước thì dịp này biển trở nên đông hơn, nhộn nhịp hơn, mọi người cũng yên tâm sử dụng hải sản.

Khách nghỉ ngơi, uống nước trên bãi biển

Ông Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng BQL Bãi tắm Cửa Việt cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách về tắm biển và thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng trong khu vực gần bãi biển tăng đột biến. Đặc biệt, ngày 29/4 có khoảng 4.000 lượt khách, ngày 30/4 có khoảng 7.000-8.000 khách về tắm và nghỉ mát.

Đến gần tối, lượng khách tắm biển tại Cửa Việt vẫn nhộn nhịp

Ông Thạnh cho hay: “Người dân về tắm biển và thưởng thức hải sản ngày càng đông đã cho thấy biển đã trở lại bình thường và tâm lý của người dân cũng an tâm hơn khi sử dụng hải sản. Nhằm phục vụ nhu cầu của thực khách, các nhà hàng đã chuẩn bị đầy đủ các loại hải sản tươi ngon như: tôm, cua, cá, mực… được cung cấp từ các tàu đánh bắt của ngư dân”.

Khu nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng khang trang tại biển Cửa Việt, là điểm đến lý tưởng cho du khách

Tại khu nghỉ dưỡng Sepon Boutique tại Cửa Việt, lượng khách về đây cũng đông hơn so với các ngày bình thường. Anh Mai Chiếm An, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Sê Pôn cho biết, mấy ngày qua du khách về nghỉ dưỡng tăng lên. Khu nghỉ dưỡng có tất cả 48 phòng thì mấy ngày qua khách đã vào nghỉ kín các phòng. “So với các ngày trước thì lượng khách về Khu nghỉ dưỡng đã đông hơn. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, du khách cũng sử dụng các dịch vụ ăn uống, giải trí tại khách sạn”, anh An nói.

Lượng khách về nghỉ ngơi trong dịp lễ tại Khu nghỉ dưỡng này tăng lên

Hầu hết các khách sạn tại trung tâm TP Đông Hà những ngày nghỉ lễ cũng kinh doanh hiệu quả hơn, các phòng nghỉ đều được khách sử dụng tối đa. Anh Trương Quốc Sắc, trưởng phòng Kinh doanh khách sạn Mường Thanh Quảng Trị cho biết, chỉ mấy ngày nghỉ lễ, lượng khách ở tại khách sạn tăng nhiều so với trước đó. Anh Sắc cho hay: “Khách sạn có 175 phòng nghỉ thì những ngày qua du khách lưu trú hết. Các ngày trước chỉ chiếm khoảng 50%, nhưng trong 3 ngày qua tăng lên 95%”.

Khách sạn Mường Thanh ở TP Đông Hà cũng kín phòng dịp này

Thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị đã có chính sách hỗ trợ cho bà con, tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền về biển sạch để mọi người yên tâm xuống biển, tiêu thụ hải sản giúp bà con sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

Ngành Văn hóa, du lịch cũng tích cực tuyên truyền, quảng bá để người dân yên tâm tắm biển và sử dụng hải sản. Để thu hút du khách đến với Quảng Trị, trở về nghỉ dưỡng và tắm biển, ngành Văn hóa, Du lịch tiếp tục khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch mới để khôi phục hoạt động du lịch sau sự cố môi trường biển; các hình thức du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng được khuyến khích.

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa phối hợp với UBND huyện đảo Cồn Cỏ triển khai có hiệu quả tuyến du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ; Tham gia tổ chức Hội chợ thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2017.

Đăng Đức