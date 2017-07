Du khách người Đài Loan: “Không có chuyện nhổ nước bọt vào phụ xe”

Celine Lin, 38 tuổi đến từ Đài Loan chính là người đã quay video về cuộc tranh cãi giữa nhóm khách người nước ngoài với nhân viên nhà xe V.N tại Nha Trang gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ với PV Dân trí, Celine Lin cho biết cô mua vé xe từ Hà Nội trong khi hai nữ du khách lên xe từ Hội An. Do vé không có số ghế nên hai nữ khách này được nhân viên nhà xe sắp xếp ngồi cuối cùng. Khoảng 7h sáng ngày 25/7, xe dừng ở Nha Trang.

Vì một trong hai cô gái có vẻ mệt nên đã ra hiệu cho nhân viên muốn đổi chỗ ngồi gần cửa sổ. Tuy nhiên, người đàn ông này đã không đồng ý. Thậm chí, anh này còn quát tháo và ra hiệu đuổi hai du khách xuống đất. “Họ không nói được tiếng Anh nên chủ yếu ra hiệu bằng hành động. Tuy nhiên, thái độ của anh nhân viên rất hung dữ. Anh ta không nghe hai cô gái giải thích mà ném đồ của họ xuống đất. Không những một lần mà diễn ra tới hai lần. Một hành khách trên xe đã phải đỡ hộ”, Celine Lin nói.

Hành động hung hăng của phụ xe đối với nhóm du khách nước ngoài đã khiến nhiều người bất bình

Du khách người Đài Loan cũng cho biết, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng đa phần là người nước ngoài. Khi một hành khách người Nga ra can ngăn cũng bị nhân viên nhà xe đe dọa, chửi bởi. “Tôi cảm thấy rất sợ khi chứng kiến sự việc. Tôi không biết làm gì cả ngoài việc lấy điện thoại ra và ghi lại mọi thứ. Nếu là hai cô gái đó chắc tôi không thể bình tĩnh như thế mà đã khóc rồi”, du khách này kể.

Trước thông tin cho rằng, nhóm khách người nước ngoài đã say xỉn, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên nhà xe khiến anh này mất bình tĩnh, Celine Lin khẳng định không có chuyện đó. Cô kể, xe bắt đầu chạy từ Hội An, khi đến Nha Trang thì dừng lại khoảng 1 tiếng. Một số người người tranh thủ đi ăn sáng, một số khác nghỉ ngơi ở gần xe. Nhóm các cô gái nước ngoài không đi đâu cả, họ nằm ngủ trên nền đất gần đó.

“Tôi không thấy họ có biểu hiện say xỉn. Họ cũng không hút thuốc. Tôi chỉ thấy hai nhân viên nhà xe mặc áo đồng phục hút và vứt đầu thuốc ở gần xe. Họ thậm chí còn uống một thứ chất lỏng gì đấy giống như rượu. Nhiều hành khách đã hét lên và yêu họ dừng ngay việc làm đó lại. Mọi người sợ họ say xỉn và lái xe không an toàn. Tôi nghĩ họ đã nói dối về việc làm của hai cô gái”, du khách người Đài Loan khẳng định.

Du khách này cũng cho biết, hai cô gái người nước ngoài đã tỏ ra khá hoảng sợ. Sau khi kết thúc cuộc tranh cãi, họ lên xe và nhờ Celine Lin đổi chỗ vì sức khỏe không tốt. “Tôi nghĩ họ vẫn đang ở Việt Nam. Họ xuống xe trước tôi và dừng chân ở một bãi biển khá đẹp mà tôi không biết tên.”, nữ du khách cho biết. Celine Lin cũng cho rằng, cho dù có chuyện gì thì nhân viên nhà xe cũng không được ném đồ và có thái độ đe dọa hành khách như vậy. Trải nghiệm không tốt này đã khiến cô cảm thấy bị ám ảnh, sợ hãi mỗi lần nhớ lại.

Ngày hôm qua, Celine Lin đã về tới Đài Loan kết thúc chuyến du lịch, trải nghiệm khoảng 26 ngày ở Việt Nam. Du khách này cho biết, sau khi đăng tải các video ở Nha Trang lên trang cá nhân, cô đã nhận được hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Trong số đó đa phần là Facebooker đến từ Việt Nam. Bên cạnh những ý kiến khiếm nhã, Celine Lin cũng nhận được rất nhiều lời động viên, xin lỗi. Điều này khiến cô phần nào quên đi những trải nghiệm không tốt trong chuyến du lịch của mình. “Tôi không hề muốn nổi tiếng như nhiều người chụp mũ. Tôi chỉ hy vọng, những du khách người nước ngoài như chúng tôi được đối xử lịch sử, bình đẳng. Nhiều người nói tôi bịa đặt và hãy cút khỏi Việt Nam khiến tôi rất buồn và cảm thấy bị xúc phạm”, Celine Lin nói.

Liên quan đến sự việc này, bà Lê Thị Mỹ Thảo, Giám đốc chi nhánh hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đã quyết định sa thải đối với Đặng Mậu Thanh Bình (30 tuổi, nhân viên xếp chỗ) do có hành vi không đúng mực đối với hành khách. Trong bản giải trình của mình, anh Bình thừa nhận đã to tiếng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài. Nhân viên này cho biết, ngày 25/7, khi đang sắp chỗ ngồi trên ô tô cho khách từ Nha Trang đi Sài Gòn thì phát hiện hai du khách người Nga ngồi không đúng vị trí. Hai người này mua vé lên xe ở Hội An theo dạng vé mở nên không có số ghế. Tuy nhiên, khi lên xe nhóm khách này lại ngồi vào vị trí đã có người đặt. Anh Bình lên tiếng nhắc nhở nhưng họ không đồng ý. Khi đang giải thích sự việc thì bất ngờ, anh Bình bị một trong hai cô gái nhổ nước bọt vào mặt. Do bức xúc nên nhân viên này đã to tiếng, văng tục với nhóm khách nước ngoài.

“Việc quăng túi xách của khách xuống đất cũng chỉ vì nhân viên này muốn cảnh cáo, mời họ xuống dưới đất để giải quyết sự việc, tránh ảnh hưởng đến những hành khách khác”, bà Thảo nói. Về hành động, cầm gậy sắt đe dọa một ông Tây người Nga khi có ý định can ngăn sự việc, anh Bình trình bày do nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc nên muốn ra hiệu cảnh cáo.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết đã yêu cầu Sở Du lịch Khánh Hòa vào cuộc, xác minh làm rõ sự việc. Đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, công ty nếu phát hiện sai phạm. Ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cũng cho biết, hãng xe chở nhóm du khách nước ngoài đăng ký kinh doanh tại TP HCM nên đơn vị không quản lý. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ở địa phương nên Sở đã có văn bản liên hệ với TP HCM để phối hợp, xử lý nghiêm vụ việc.

