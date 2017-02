Du khách "liều mình" trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An.

Những ngày đầu năm mới, khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) luôn trong tình trạng quá tải. Từ ngày Mùng Tết Đinh Dậu 2017 đã có hàng nghìn người đổ về đây để tham quan địa danh “vịnh Hạ Long trên cạn” nổi tiếng khắp cả nước này.

Có thời điểm, du khách chen chân nhau nhưng cũng không mua được vé để xuống thuyền du xuân Tràng An. Từ ngày 7 tháng Giêng, lượng khách đổ về đây có giảm hơn so với những ngày nghỉ Tết, tuy nhiên lại tăng cao vào ngày cuối tuần là mùng 8 và 9 tháng Giêng.

Bến thuyền Tràng An luôn đông kín người trong những ngày đầu năm mới, dẫ đến tình trạng khách tranh giành nhau xuống đò diễn ra thường xuyên.

Chúng tôi có mặt tại bến thuyền Tràng An vào buổi sáng, từ 6h đã có hàng nghìn lượt người đổ về đây mua vé vào đi thuyền tham quan danh thắng Tràng An. Mọi người ai cũng háo hức vì lần đầu được đến với di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam.

Khách đông, mọi người chen chân nhau lo mua cho mình cùng người thân được tấm vé xuống thuyền. Khi đến được bến thuyền, cảnh tưởng chen nhau xuống thuyền xảy ra thường xuyên dẫn đến tình trạng mất an toàn. Khi được hỏi về đảm bảo an toàn khi đi trên những chuyến đò tham quan Tràng An, nhiều người tỏ ra thờ ơ và không hiểu có quy định phải mặc áo phao và đò không được chở quá số người quy định.

Du khách là thế, việc đảm bảo an toàn cho hành khách cũng được ban quản lý cũng như những người chèo đò ở đây xem nhẹ. Hơn 1.000 con đò tại đây, không có con đò nào mang theo áo phao để phục vụ khách. Từng chuyến đò cứ lần lượt rời bến thuyền nhưng không có một du khách nào mặc áo phao.

Nguy hiểm hơn trong những chuyến đò du xuân này còn có nhiều chuyến chở quá số người quy định. Đặc biệt, nhiều chuyến chở theo trẻ em, người già nhưng cũng không được bảo hộ để đảm bảo an toàn khi không may tai nạn chìm đò xảy ra.

Trên những chiếc đò du xuân, không hành khách nào mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho chính mình.

Chúng tôi hỏi một số người lái đò thì được giải thích: Đúng theo quy định thì khách phải mang theo áo phao nhưng do ngày Tết đông quá, lượng khách chật kín nên cũng không ai mặc áo. Bên cạnh đó, đò tại bến thuyền Tràng An có ép xốp bên trong nên có bị lật cũng không thể chìm được.

Sự thờ ơ trên khiến chúng tôi không khỏi ái ngại cho những hành khách không biết bơi. Vì mực nước ở Tràng An luôn giao động từ 1,5– 2,5m. Không may đò bị lật, những người không biết bơi ai sẽ đảm bảo cho họ được an toàn. Khi đi thuyền trên sông nước mênh mông cũng chưa nguy hiểm bằng khi các con đò chở đầy người luồn lách vào trong các hang động ở khu du lịch.

Trong những hang này đò phải qua rất khó khăn, có những nơi du khách phải cúi rạp người xuống để không bị va trạm với những vách đá ở trên đầu. Những lúc như thế này con đò lại chòng chành càng nguy hiểm hơn cho du khách. Bên cạnh đó, nếu không may tai nạn xảy ra ngay trong hang tối, thì việc khách không mặc áo phao, không biết bơi sẽ rất khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn.

Nhiều chuyến đò chở quá số người quy định chật kín cả chỗ ngồi.

Nguy hiểm là thế nhưng nhiều người vẫn vô tư vui cười, thoải mái ngồi trên thuyền chụp ảnh… mà không hề nghĩ đến tính mạng mình đang bị xem nhẹ, và bản thân cũng chủ quan với cả mạng sống của chính mình. Trong suốt cả quá trình chúng tôi theo dõi tại bến thuyền Tràng An, chỉ duy nhất có một đoàn khách nước ngoài khi đi thuyền mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Những vị khách này sau khi mua vé xong, họ đã yêu cầu những người quản lý tại đây cung cấp áo phao sau đó mới giám xuống thuyền.

Liên quan đến vấn đề hành khách không mặc áo phao, đò chở quá số người quy định tại khu du lịch này, Trung tá Đinh Đức Minh – Đội trưởng đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, theo quy định thì phải chở đúng số lượng người (tối đa 5 người lớn và 1 trẻ em), và bắt buộc phải mặc áo phao khi đi trên thuyền.

“Chúng tôi đã bố trí một tổ túc trực ngay tại bến thuyền, nhưng giờ nhận được phản ánh, tôi sẽ nhắc nhở anh em để quán triệt thực hiện theo quy định” – ông Minh nói.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại bến thuyền Tràng An ngày 3/2 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch).

Du khách "liều mình" trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An.

Thái Bá