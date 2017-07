Đi du lịch Thái Lan: 17 du khách bị bỏ rơi, hai hướng dẫn viên bị bắt giữ

Được biết, đoàn khách du lịch gồm 17 người đăng ký đi tour du lịch Thái Lan với giá 6,5 triệu đồng/khách thông qua Công ty Cổ phần Giáo dục Ứng dụng EPAC. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ không được bố trí chỗ ăn, ở và phải tự túc về phương tiện đi lại. Hướng dẫn viên của công ty cũng “mù tịt” về ngoại ngữ, việc giao tiếp phải nhờ đến các thành viên trong đoàn. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi 2 hướng dẫn viên của công ty này là anh Ngô Thanh Đến và anh Dương Hoài Hận bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ do có hành vi “tổ chức đưa người sang du lịch trái phép”. Các thành viên trong đoàn phải tự xoay sở cho đến khi được cảnh sát Thái Lan hỗ trợ trở về nước.

Cảnh sát Thái Lan trong một hoạt động tuần tra trên phố. (Ảnh minh họa)

Trao đổi với báo chí, ông Trần Dương Xuân Vĩnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Ứng dụng EPAC) thừa nhận việc anh Hận và anh Đến đã bị bắt giữ tại Thái Lan, nhưng lý do lại là “vi phạm giao thông”. Về việc 17 hành khách bị “bỏ rơi” trên đất Thái, ông Vĩnh giải thích: “Những đối tác (của ông Vĩnh ở Thái Lan) đều đồng loạt hủy hợp đồng nên mọi dịch vụ của chuyến đi đều bị cắt. Do đó, anh Hận, anh Đến tự ý thuê xe và các dịch vụ khác nên bị chính quyền Thái Lan cho là hoạt động du lịch “chui”.

Liên quan đến vụ 17 khách du lịch bị bỏ rơi tại Thái Lan, chiều 20/7 trao đổi với PV Dân trí ông Trương Hoàng Em - Phó chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, đến thời điểm hiện tại phía Công ty Cổ phần Giáo dục Ứng dụng EPAC chưa xuất trình được giấy phép hoạt động của mình. Ông Trương Hoàng Em thông tin: “Sáng nay sở VHTT&DL có tổ chức cuộc họp gồm Công an, thanh tra sở, phòng quản lý du lịch của sở với đại diện công ty EPAC. Tại buổi làm việc, đại diện công ty EPAC chưa cung cấp được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, Sở đề nghị trong thời gian sớm nhất, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty. Nếu phía doanh nghiệp không cung cấp được thì sở sẽ có hướng xử lý vi phạm và phạt hành chính, đồng thời phía công an cũng sẽ xem xét trách nhiệm của công ty để hướng xử lý tiếp theo”.

Cũng theo lời ông Em, tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ yêu cầu phía công ty khẩn trương phối hợp với ngành chức năng bảo lãnh cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn là anh Ngô Thanh Đến và Dương Hoài Hận về nước. Còn Đại diện phía công ty EPAC hứa họ sẽ bồi thường 100% chi phí tour cho khách, thời gian chậm nhất là ngày 10/8. Được biết, 17 khách đi du lịch Thái Lan lần này đa số đều là cán bộ hưu trí ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch-TCDL) cho biết, đây là sự việc nghiêm trọng. Ngay sau khi nắm được sự việc, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi Sở VHTTDL Cần Thơ đề nghị Sở này phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành của Công ty này để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch cũng như có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra, phía Tổng cục Du lịch cũng đề nghị, Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch. Kiểm tra, rà soát các hoạt động kinh doanh trái phép để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch.

Hà Trang - Phạm Tâm