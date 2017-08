Đây là lý do hai phi công không bao giờ dùng suất ăn giống nhau

Xem các tiếp viên chuẩn bị suất ăn trên máy bay thế nào?

Phi công là một trong những nghề có tính đặc thù riêng biệt, đòi hỏi tinh thần thép và kỷ luật cao, sẵn sàng đối diện với mọi tình huống nguy hiểm nhất. Trên mỗi chuyến bay, các phi công phải tuân thủ nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Và suất ăn của mỗi phi công cũng được quy định rất rõ ràng.

Các phi công phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt trong suốt chặng bay

Cụ thể, nhiều hãng hàng không thương mại đưa ra quy định với phi công. Theo đó, hai phi công cùng ngồi chung khoang lái sẽ sử dụng hai phần ăn khác nhau. Quy định này được đưa ra để đảm bảo khả năng rủi ro ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Nếu một người bị ngộ độc, phi công còn lại vẫn có thể đảm bảo nhiệm vụ.

Dù tỷ lệ phần trăm suất ăn hàng không bị nhiễm độc thực phẩm là rất hiếm, nhưng không có nghĩa nó chưa từng xảy ra. Năm 1982, trên chuyến bay từ Boston tới Lisbon, suất bánh mỳ phục vụ trên máy bay khiến 10 thành viên phi hành đoàn bị ngộ độc, bao gồm cả phi công. Sau đó, chuyến bay phải hạ cánh trở lại điểm xuất phát.

Phi công thường tránh ăn thực phẩm tươi sống trước và trong chuyến bay

Tương tự như vậy, năm 2010, ít nhất hai phi công người Anh bị ngộ độc thực phẩm, nhưng may mắn không ảnh hưởng tới an toàn bay. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân ngộ độc là do hai viên phi công này đã ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trước giờ bay.

Ngoài ra, các phi công cũng được nhắc nhở tránh ăn thực phẩm tươi sống như hải sản sống trước và trong chuyến bay, tránh các sự cố về sức khỏe.

