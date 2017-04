Đâu là vị trí ngồi có tỷ lệ sống sót cao nhất khi máy bay gặp nạn

Cho đến nay, di chuyển bằng đường hàng không vẫn là phương tiện an toàn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các hành khách vẫn tò mò đặt câu hỏi về vị trí ngồi an toàn nhất trên máy bay khi không may gặp sự cố.

Theo cô Alison Duquette, phát ngôn viên của Cục hàng không Liên bang Mỹ cho biết: "Tai nạn máy bay thường có nhiều loại, có thể do đụng độ, sự cố hạ cánh hay va chạm trên đường băng. Bởi vậy, không có ghế ngồi nào an toàn nhất".

Tỷ lệ sống sót trên máy bay có liên quan tới vị trí ghế ngồi

Tuy vậy, theo số liệu phân tích từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) với các vụ tai nạn hàng không dành cho máy bay thương mại từ năm 1971 cho thấy, có sự liên quan giữa tỷ lệ thương vong và sống sót với vị trí ghế ngồi. Cụ thể, hành khách ngồi gần đuôi máy bay chiếm gần 40% khả năng tồn tại so với những người ngồi phía trước.

Ghế ngồi phía sau máy bay chiếm tỷ lệ sống sót tới 69%, trong khi ghế ngồi ở giữa và hai cánh tỷ lệ sống sót chiếm 56%, ghế ngồi đầu máy bay có tỷ lệ sống sót khoảng 49%.

Theo kết quả nghiên cứu, 3 hàng ghế phía sau cùng của máy bay là vị trí ngồi có tỷ lệ sống sót cao nhất

Một phân tích thứ 2 vào năm 2015 cũng cho thấy kết quả tương tự. Nhóm nghiên cứu thu hẹp phạm vi nghiên cứu của họ xuống còn 17 vụ tai nạn trong năm 1985 có những ca tử vong và cả người sống sót và có sẵn danh sách xếp hạng ghế ngồi. Cụ thể, vị trí ngồi ở 3 hàng ghế phía sau máy bay có tỷ lệ tử vong thấp hơn 32% so với ngồi ở giữa (39%) và ngồi phía trước (38%).

Đặc biệt, tỷ lệ thương vong thấp nhất rơi vào 3 hàng ghế cuối của máy bay. Vị trí kém an toàn nhất là ghế gần lói đi ở khu vực giữa hai cánh với tỷ lệ thương vong lên tới 44 %. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý vẫn có những trường hợp cụ thể riêng.

Tất nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều cách tăng cơ hội sống sót, cho dù bạn ngồi ở vị trí nào trên máy bay. Hãy chú ý tới lối thoát hiểm gần bạn nhất, chuẩn bị sẵn tâm lý và tư thế cho trường hợp khẩn cấp.

Huy Hoàng

Theo HP, TG