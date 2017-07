Đạp xe xuyên Việt, nữ phượt thủ Anh bị mất xe đạp và điện thoại

Những ngày qua, câu chuyện về nữ du khách người Anh đạp xe xuyên Việt không may bị mất xe đạp và điện thoại đã nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng.

Theo đó, cô gái trẻ Rita Rasimaite, 26 tuổi đến Việt Nam vào ngày 12/5 để thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt dài 3.600km. Trước khi dừng chân ở TP.HCM, Rita đã đạp xe qua nhiều tỉnh thành như: Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hội An, Đồng Hới…

Ngày 19/7 sau khi dùng bữa sáng ở một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM) cô gái trẻ phát hiện chiếc xe đạp dòng Cannondale Quick 5 và một số vật dụng cá nhân của mình đã “không cánh mà bay”.

“Tôi không khóc khi điện thoại của mình bị đánh cắp ở Nha Trang, nhưng bây giờ nước mắt tôi đang chảy. Tôi biết với nhiều người, đó chỉ là một chiếc xe đạp nhưng với tôi nó rất có ý nghĩa...”, Rita viết trên trang cá nhân.

Rita (26 tuổi, người Anh) đến Việt Nam thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt từ ngày 12/5. Ảnh: FB

Trong bài chia sẻ của mình, cô gái 26 tuổi này cũng khiến nhiều người xúc động khi kể về chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt với nhiều gian khó mà cô đã trải qua trong suốt 2 tháng.

Cô viết: “Tuần vừa qua tôi phải đạp xe dưới mưa lạnh, băng qua những con đường ngoằn ngoèn bên vách núi. Có lúc tôi phải đi trong đêm không có ánh đèn, tôi thậm chí còn bị ngã và làm vỡ mặt trước của chiếc xe đạp. Ở nhiều chặng, không tìm được điểm đi nghỉ ngơi, tôi bị đói và khát…

Nhưng trên tất cả tôi đã cố gắng vượt qua để tiến về phía trước. Tất cả những điều đó đều là những kỷ niệm tôi không thể quên khi nhớ về Việt Nam. Và cuối cùng, tôi cũng đến được Sài Gòn, kết thúc hành trình đầy gian nan của mình. 3.600km, tôi đã làm được, sớm hơn dự định”.

Chiếc xe đạp bị mất trong chuyến hành trình khám phá Việt Nam của cô gái trẻ. Ảnh: FB

Trên nhiều diễn đàn, bài viết của Rita liên tục được chia sẻ. Khách sạn nơi Rita ở cũng giúp cô kiểm tra camera an ninh và báo với công an để tìm lại chiếc xe. Nhiều người kêu gọi sự giúp đỡ dành cho cô gái trẻ và hi vọng Rita không vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với du lịch Việt.

Rita cho biết, cô có một ấn tượng đặc biệt với các cung đường đã đi qua. Ảnh: FB

Chia sẻ với PV Dân trí, cô gái trẻ cho biết, cô rất bất ngờ về sự hiếu khách, thân thiện và tốt bụng của người Việt Nam. “Rất nhiều người đã nhắn tin đề nghị giúp đỡ tôi. Thực sự tôi không cần tiền mà chỉ cần tìm lại chiếc xe đạp của mình. Đây là một sự việc không may mắn nhưng tôi rất cảm kích và rất yêu con người, đất nước các bạn. Tôi mong tìm lại chiếc xe đạp của mình và rất muốn tìm một công việc để gắn bó lâu dài ở Việt Nam”, Rita nói.

Được biết, Rita đã khám phá 20 quốc gia trên thế giới và Việt Nam là một điểm dừng chân mà cô gái trẻ này ấn tượng nhất.

“Trước kia, tôi thậm chí chưa bao giờ đạp xe quá 20km nhưng khi nhìn thấy những cảnh đẹp Việt Nam tôi đã bị mê hoặc và quyết tâm chinh phục những cung đường tuyệt đẹp này. Đây luôn là một đất nước tôi mong muốn được khám phá từ lâu, giờ đây tôi đã làm được điều này. Trong tương lai, nhất định tôi sẽ còn thực hiện nhiều chuyến đạp xe xuyên Việt nữa”, cô nói.

Hà Trang - Phương Chi