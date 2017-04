Đà Lạt quá tải các dịch vụ trong dịp lễ 30/4

Ghi nhận từ chiều 29/4 đến ngày 30/4, lượng phương tiện đổ về TP Đà Lạt tăng dần. Tại một số con đường khu vực trung tâm như Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu và nhiều điểm du lịch đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Bãi đậu xe Vườn hoa TP Đà Lạt chật cứng phương tiện đưa du khách đi thăm quan

Các khu du lịch tại Đà Lạt như Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu, Thiền viện Trúc Lâm, Đường hầm đất sét, thác Prenn, thác Datanla … thu hút rất đông du khách tới tham quan. Lượng du khách đổ về thành phố này tăng vọt, khiến một số dịch vụ luôn trong tình trạng quá tải.

Trong ngày 30/4, tiết trời Đà Lạt khá dễ chịu, không mưa và nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, dã ngoại. Trên các cung đường vào thành phố hoa Đà Lạt, lượng ôtô, xe máy vẫn tiếp tục nối đuôi đổ về phố núi.

Du khách tham quan Vườn hoa thành phố

Lượng xe đổ về TP Đà Lạt tăng đột biến, khiến giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt và nhiều cung đường dẫn đến các khu du lịch quá tải cục bộ. Tuy nhiên, từ sáng sớm lực lượng CSGT Lâm Đồng đã luôn túc trực sẵn để nhanh chóng phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Theo thống kê sơ bộ, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ đến trưa 30/4, tại khu du lịch Thung lũng Tình yêu đón hơn 12 nghìn lượt khách, khu du lịch Đồi mộng mơ đón hơn 5.000 lượt khách, Vườn hoa thành phố hơn 10 nghìn lượt khách. Dự kiến, lượng du khách vẫn tiếp tục tăng cao trong những ngày nghỉ lễ tới.

Một số tuyến đường trung tâm Đà Lạt và lối các khu du lịch thường xảy ra ách tắc cục bộ

Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón khoảng 5,85 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; tăng 8,3% so năm 2016. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, địa phương đã đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự trong các ngày lễ và mùa du lịch, kiên quyết xử lý các hiện tượng “chặt chém”, ép giá du khách, bảo đảm môi trường du lịch an toàn và thân thiện.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng luôn túc trực mọi nơi để nhanh chóng phân luồng, đảm bảo giao thông cho du khách

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan về tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm nạn “cò du lịch” trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là tại thành phố du lịch Đà Lạt. Cùng với đó, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký thực hiện cơ sở kinh doanh “dịch vụ du lịch đạt chuẩn”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đà Lạt trong dịp lễ 30/4:

Nhiều khu du lịch tại TP Đà Lạt luôn tấp nập du khách, khiến một số dịch vụ luôn trong tình trạng quá tải

Du khách đạp vịt vãn cảnh trên hồ Xuân Hương- Đà Lạt

Các bạn gái lưu lại những khoảnh khắc bên hoa tại Đà Lạt

Dịch vụ xe ngựa cũng "hút" khách trong dịp này

Đôi bạn trẻ rất "tình cảm" đi dạo trong hoa viên Đà Lạt

Lối vào chợ Đà Lạt kẹt cứng khách du lịch vào tối 30/4

Ngọc Hà