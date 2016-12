Cố đô Huế đón du khách thứ 2,5 triệu

Theo đó, tên du khách trúng thưởng là bà Pfister Nelda, và người đi cùng là ông Greber Roland, cả hai đều mang quốc tịch Thụy Sỹ. Du khách Pfister Nelda là du khách thứ 2,5 triệu đến tham quan khu Di sản Huế trong năm 2016.

Ông bà Nelda, Roland trong ngày hôm nay (26/12) đã đi tham quan Đại Nội và vô cùng bất ngờ, vui mừng khi biết mình là du khách đặc biệt được tặng thưởng với gói quà tặng nhiều phần quà du lịch giá trị.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao hoa, tặng quà cho du khách Pfister Nelda là du khách thứ 2,5 triệu đến thăm khu Di sản Huế năm 2016

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết từ đầu năm đến nay, dù tình hình chung của ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như sự cố ô nhiễm môi trường biển, lũ lụt kéo dài… nhưng lượng du khách đến thăm khu di sản Huế vẫn tăng ổn định.

Tính đến hết ngày 26/12, đã có hơn 2,5 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế, tăng gần 500 ngàn lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế tham quan di tích Huế có sự gia tăng đáng kể, đạt khoảng trên 1,4 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với năm 2015. Doanh thu từ vé tham quan dự kiến năm 2016 sẽ đạt trên 260 tỷ đồng, vượt xấp xỉ 60 tỷ so với năm 2015, đạt 131% kế hoạch cả năm.

Du khách may mắn 2,5 triệu chụp ảnh lưu niệm với tập thể Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tại Đại Nội

Trong năm 2016, Trung tâm BTDT cố đô Huế đã triển khai 3 đợt kích cầu du lịch với 3 Tuần lễ vàng tháng 4,6,9 tại Di sản Huế với mong muốn đưa giá trị di sản Huế đến gần hơn với du khách và cộng đồng, trở thành điểm đến đặc trưng và nổi bật của khu vực miền Trung và của cả nước, thu hút nhiều hơn nữa lượng khách du lịch đến với Huế.

Ở 3 đợt này, lượng khách đến thăm quan di tích Huế đều tăng hơn so với cùng thời điểm năm ngoái từ 10 đến 30%. Nguyên nhân là do sự cố gắng của tập thể Trung tâm bảo tồn trong việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng phục vụ khách tại khu di sản Huế, đưa ra các chính sách kích cầu, gia tăng dịch vụ dành cho du khách trong năm 2016, sự phối hợp các đơn vị lữ hành và dịch vụ du lịch ở trong và ngoài tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực giới thiệu, chuyển tải các chương trình trên đến với cộng đồng và các du khách...

Đại Dương