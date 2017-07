Chiếc bánh mì đưa danh tiếng người Việt ra thế giới

Bạn có thể bắt gặp bánh mì trên mọi nẻo đường, nhưng ăn bánh mì ở đâu là “chuẩn” nhất ba miền, bạn đã biết chưa?

Từ Nam…

Hẳn ai cũng đã từng một lần nghe nói đến “bánh mì Sài Gòn”, ít nhiều như một sự khẳng định về một trong những “cái nôi” của bánh mì Việt Nam. Bánh mì Sài Gòn đã được hình thành từ giữa thế kỉ 20; vì vậy, thay vì chu ngoạn “từ Bắc vô Nam” như thông thường, hãy cùng bắt đầu hành trình với tiệm bánh mì cực nổi tiếng ở Sài Gòn.

Nếu như thông thường ta vẫn nói “tiền nào của nấy” thì bánh mì Bảy Hổ là minh chứng cho thấy điều ngược lại, nghĩa là chẳng cần đắt vẫn “xắt ra miếng”. Chỉ với 12.000 - 15.000đ, thực khách đã được cầm trên tay ổ bánh mì giòn rụm, đầy ăm ắp những loại nhân thơm ngon, từ pate thơm phức đến thịt ướp đậm đà. Tiệm chỉ mở cửa từ 2h – 5h chiều, vậy nên chưa mở cửa đã có người xếp hàng mua bánh; không chỉ có những thực khách vãng lai nghe tiếng nên ăn thử, có cả những “khách hàng trung thành” mà một tuần không ăn vài ba lần thì sẽ “nhớ lắm”!

Qua Trung…

Nhắc đến Hội An thì không thể không nhắc đến bánh mì Phượng, tiệm bánh mì đã quá nức tiếng với cả du khách trong và ngoài nước; tuy nhiên với hành trình lần này, hãy cùng ghé thăm tiệm bánh mì Madam Khánh, vốn được mệnh danh là “The Banhmi Queen”, để thấy rằng tiệm bánh nhỏ này không hề “lép vế” chút nào.

Bánh mì Madam Khánh được đặt theo tên của bà Khánh, năm nay đã hơn 80 tuổi, là người tự tay tẩm ướp, chế biến hơn 10 loại nhân bánh như thịt quay, thịt nướng, pate… với bí quyết gia truyền hơn 30 năm.

Mỗi ổ bánh mì với hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn được trao đến khách hàng đều chứa đựng sự tỉ mỉ, chăm chút và tâm huyết của người làm. Nếu có dịp qua Hội An hãy ghé dùng thử một ổ bánh mì nóng giòn, có thể lần sau bạn sẽ quay lại nơi đây chỉ để thưởng thức lại hương vị đó một lần nữa thôi đấy!

…Ra Bắc

Hà Nội vốn là nơi bạn có thể tìm thấy món ngon ở bất cứ ngõ ngách nào, nhất là ở khu phố cổ; dám cá rằng bạn dành ra hẳn ba ngày cũng chưa chắc có thể thưởng thức hết các món ngon ở thành phố này. Bành mì ở Hà Nội đâu đâu cũng có, nhưng muốn nếm thử bánh mì được mệnh danh là “ngon nhất Hà Nội”, hãy đến với phố Hàng Buồm.

“Banh my P” còn được gọi với cái tên thú vị là “bánh mì King Kong” do do đoàn làm phim Kong: Skull Island đã dùng bữa tại đây tới 2 lần khi đến Việt Nam quay phim, lí do gì đã lôi kéo những thực khách đặc biệt này, cũng như cả đoàn người xếp hàng dài mỗi ngày chỉ để được thưởng thức một chiếc bánh mì đến thế?

Hương vị chắc chắn phải là yếu tố đầu tiên được nhắc đến. Với những người đã từng thương thức bánh mì của P, nếu cho họ miêu tả hương vị của bánh mì nơi đây bằng một từ, có lẽ họ cũng sẽ “lắc đầu cam chịu”, bởi mỗi ổ bánh mì của P đều xứng đáng nhận được nhiều mỹ từ hơn thế. Với các loại nhân đa dạng, từ bánh mì bò áp chảo, gà ngũ vị đến xá xíu hay pate, P đánh thức vị giác của thực khách ngay chỉ khi họ mới đọc thực đơn.

Công thức cho tất cả những loại nhân này đều đã được tìm tòi, thử nghiệm trong một thời gian dài trước khi ra được mùi vị làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất như hiện nay. Đặc biệt, từng chiếc bánh mì vàng ruộm thơm ngon cũng được làm từ lò nướng riêng của P, đảm bảo chất lượng đồng đều cho mỗi mẻ bánh. Các nguyên liệu luôn tươi mới mỗi ngày và được hương vị cũng như sự thơm ngon thuần khiết nhất.

Muốn thưởng thức bánh mì của P, đôi khi lòng kiên nhẫn của thực khách sẽ được thử thách tương đối, bởi không lúc nào tiệm ngớt khách; tuy nhiên hầu như chẳng có ai phàn nàn về việc phải xếp hàng cả, bởi họ hiểu nguyên nhân ngay khi cắn miếng bánh đầu tiên và coi đó là “phần thưởng hậu hĩnh” cho lòng kiên nhẫn của mình. Chẳng hạn, để thưởng thức một ổ bánh mì với thịt bò tươi được áp chảo nóng sốt ngay trước mắt mình, 5 – 7 phút cũng chẳng phải là quá lâu, phải không?

Bánh mì không chỉ là một món ăn, đó còn là một nét văn hóa ẩm thực đã đưa danh tiếng người Việt ra thế giới. Để tự mình trải nghiệm nét văn hóa gần gũi nhưng cũng rất tinh tế này, hãy tìm đến ngay một trong ba địa chỉ này nhé!

