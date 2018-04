Video: Cảnh tượng đông nghẹt thở ở Đền Hùng dù chưa vào ngày chính hội

Lễ hội Đền Hùng 2018 diễn ra từ ngày 21 đến 25/4, tức từ ngày 6 đến 10/3 âm lịch. Ban tổ chức đã đề ra định hướng “5 không” trong quá trình diễn ra lễ hội: Không ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng chặt chém; không người ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày khai hội, nhiều du khách có mặt tại Đền Hùng từ rất sớm, từ 8 giờ 30 các lối dẫn lên đền Thượng đã chật kín người, không thể di chuyển.

Ngay từ sáng sớm lượng du khách đổ về Đền Hùng đã tăng đột biến

Biển người về dự khai hội Đền Hùng

Do lượng người quá đông nên nhiều người phải chen chân, nhích từng chút một

Ban tổ chức đã huy động toàn bộ lực lượng công an, bảo vệ, tình nguyện viên phân bố tại nhiều điểm khác nhau trong đó đặc biệt là lối chính lên đền Thượng để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng leo rừng hoặc gây rối ảnh hưởng đến trật tự chung.

Các chốt mềm tạm thời để ngăn dòng người đổ lên đền Thượng. Ban tổ chức liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân tạm thời dừng lại ở sân Công quán, không lên các Đền để giảm ùn tắc, không chen lấn, xô đẩy và ưu tiên cho người già, em nhỏ.

Từ Nam Định hành hương về với đất Tổ từ sáng sớm, bà Trần Thị Lý (Giao Thủy, Nam Định) cho biết đây là lần thứ 2 bà cùng con cháu về với đất Tổ.

Dù khá mệt mỏi sau khi leo lên tới đền Thượng nhưng bà Lý cảm thấy rất thiêng liêng và ý nghĩa khi một lần nữa được về đây để cùng hàng vạn người dân và du khách thắp nén hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Dòng người nườm nượp trên núi Nghĩa Lĩnh

Lực lượng công an phải làm việc liên tục từ sáng sớm

Năm nay, công tác quản lý lễ hội diễn ra chặt chẽ nên không còn tình trạng chặt chém du khách, hay ăn mặc phản cảm đảm bảo đúng tiêu chí “5 không” như đã đề ra. Theo khảo sát, giá cả các loại dịch vụ trong lễ hội vẫn ở mức hợp lý như: Gửi xe máy 5.000đ/xe; gửi ô tô 10.000đ/xe, giá đồ uống trung bình từ 15.000 - 20.000đ/ cốc,...

Nhiều người lợi dụng lúc lực lượng chức năng không để ý đã leo lên lối tắt để đi

Người dân tranh thủ nghỉ trưa tại các bãi đất trống

Tình trạng ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, đến khoảng 12 giờ trưa, đường bắt đầu thông thoáng tuy nhiên sang tới đầu chiều, dòng người lại bắt đầu đổ về trảy hội, dâng hương. Thời điểm cao điểm nhất vào khoảng 9 rưỡi sáng và 2 rưỡi chiều.

Theo bạn Hoàng Sơn - một tình nguyện viên tại đền Hùng cho biết: “Toàn bộ lực lượng an ninh đã phải đến đây túc trực từ rất sớm, và phải liên tục nhắc nhở người dân đi theo đúng làn đường đã quy định. Năm nay tình hình an ninh tại lễ hội Đền Hùng năm nay đã ổn định và đảm bảo hơn nhiều so với mọi năm.”

Thanh Thúy