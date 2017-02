Trong một cuộc khảo sát mới của InterNations, mạng lưới lớn nhất thế giới của những người sống và làm việc ở nước ngoài, công ty đã dựa trên đánh giá của 14.300 người nước ngoài, đại diện cho 174 quốc gia, sinh sống tại 191 quốc gia, vùng lãnh thổ về 43 khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Thang điểm tính từ 1 đến 7. Từ đó đưa ra danh sách 21 quốc gia có chất lượng sống cao nhất thế giới

1. Đài Loan

Đất nước này vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng nhờ chất lượng chăm sóc y tế và khả năng chi trả của mình.

2. Áo

Đất nước Áo vọt lên đầu bảng xếp hạng nhờ nước sạch và không khí trong lành. 72% số người được hỏi cũng đánh giá cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Áo là rất tốt.

3. Nhật Bản

Nhật Bản đã tăng từ vị trí thứ bảy lên vị trí thứ ba trong năm nay, chủ yếu là do tăng về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Người nước ngoài cũng đánh giá cao sự an lạc và chất lượng chăm sóc y tế của đảo quốc.

4. Tây Ban Nha

Đất nước Tây Ban Nha được bình chọn nhiều vì thời tiết đẹp và chính sách ưu đãi định cư đối với người nước ngoài. Những người tham gia bỏ phiếu nhận xét rằng, sự thân thiện, hay nói cụ thể hơn là thái độ của người dân địa phương đối với người nước ngoài khiến nó trở thành một nơi tuyệt vời để sống.

5. Costa Rica

Thời tiết ấm áp và sự cải tiến trong ngôn ngữ giao tiếp giúp đất nước này lọt vào top bình chọn. 79% người được hỏi nói rằng họ cảm thấy “như đang ở nhà” khi đến đây.

6. Malta

Malta khá phổ biến với các du khách đến từ vương quốc Anh vì thời tiết và văn hóa địa phương của nó. Nhưng Malta cũng bị tụt xuống thứ 20 trong hạng mục phụ về cân bằng giữa công việc và cuộc sống

7. Cộng hòa Séc

Đất nước này ghi điểm bởi chi phí chăm sóc và giáo dục trẻ tương đối rẻ. 74% người tham gia cuộc thăm dò nói rằng giáo dục tại Cộng hòa Séc rẻ và tốt.

8. Singapore

Đất nước này đã tụt từ vị trí số 1 xuống vị trí số 8 trong năm nay vì sự tăng lên của chi phí sinh hoạt và chủ yếu là khả năng chi trả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

9. Đức

Đức ghi điểm với người nước ngoài vì nó là một trong những nước dẫn đầu trong thuận lợi tìm kiếm việc làm. Đức cũng gần như đứng số 1 về chỉ số chất lượng sống nói chung.

10. Thụy Sĩ

Trong khi chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và khả năng tìm việc đã giúp Thụy Sĩ đạt lọt vào top 10 thì sự tăng lên của chi phí sinh hoạt khiến nó không thể vượt cao lên.

11. Hàn Quốc

Đất nước này đứng ngay cận top 10 nhờ vào khả năng tìm kiếm việc làm và môi trường thuận lợi cho những người có gia đình.

12. Canada

Môi trường trong sạch, người dân thân thiện, tuần làm việc ngắn đã giúp Canada tăng hạng trong bảng xếp hạng năm nay.

13. New Zealand

"Hầu hết mọi người có xu hướng gộp Úc và New Zealand vào cùng nhau - nhưng có một số khác biệt đáng ngạc nhiên liên quan đến cuộc sống của người nước ngoài ở hai đất nước này" InterNations nói. Ví dụ, New Zealand ghi điểm nhiều hơn khi nói đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, do có khả năng chi trả cao hơn.

14. Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha được coi như “mảnh đất mơ ước” cho người nước ngoài. 91% câu trả lời của những người đã từng sống ở đây trả lời rằng họ hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống của mình.

15. Pháp

Đất nước này chỉ có trung bình khoảng 41 giờ làm việc mỗi tuần và được đánh giá cao về chất lượng và khả năng chi trả cho nền giáo dục tiên tiến.

Các vị trí còn lại thuộc về:

16. Áo

17. Luxembourg

18. Ecuador

19. Phần Lan

20. Hungary

21. Đan Mạch

Hữu Nguyên

Theo Thisinsider