10 nhà hàng dành cho “những kẻ khờ mộng mơ”

1. Nhà hàng Clos Maggiore, London

Clos Maggiore, nằm ở khu phố Covent Garden, London, đặt trong một khung cảnh quanh năm mê hoặc, đặc biệt là khi mùa hoa táo về, tạo thành một mái vòm đáng yêu trong mùa hè. Còn vào các tháng mùa đông, thực khách có thể thưởng thức ẩm thực kiểu Pháp dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Marcellin Marc loại rượu để bạn lựa chọn.

2. Nhà hàng Ristorante Aroma, Rome

Nằm ở tầng trên cùng của một cung điện thế kỷ 17, mà bây giờ là khách sạn Palazzo Manfredi, nhà hàng Aroma kết hợp ẩm thực Michelin với phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố Rome. Từ đây, thực khách có thể nhìn ra đấu trường La Mã và khu vườn Hoàng đế Nero khi thưởng thức các món ăn mùa hè kiểu Ý của đầu bếp Giuseppe di Iorio.

3. Nhà hàng le Meurice Alain Ducasse, Paris

Một trong những viên ngọc quý của ẩm thực Paris là nhà hàng le Meurice Alain Ducasse nằm ở 228 phố Rivoli, Paris. Nhà hàng đạt 3 sao Michelin và không gian dành riêng cho những cặp đôi mơ mộng. Trang trí lấy cảm hứng từ lâu đài Versailles với những đèn chùm tinh thể, bức bích họa, và đá cẩm thạch. Các món ăn bao gồm các món ăn như tôm hùm với atisô Jerusalem và thịt nai với nước sốt poivrade.

4. Nhà hàng One If by Land, Two If by Sea, New York

Quán ăn này là một địa chỉ nổi tiếng để đưa ra một lời cầu hôn hay một bữa tối kỉ niệm ngày cưới. Nằm tại số 17 đường Barrow, New York, thực đơn cổ điển của đầu bếp Gary Volkov, với các món gợi cảm hứng lãng mạn như hàu, thịt bò wellington, sô cô la Souffle sẽ trở nên huyền ảo hơn bởi bầu không khí ấm áp, gợi cảm.

5. Nhà hàng Sheesh Mahal, Udaipur, Ấn Độ

Mở cửa từ đầu tháng Mười đến cuối tháng Ba hàng năm, nhà hàng Sheesh Mahal tại Leela Palace Udaipur mang đến cho thực khách một bữa tối dưới bầu trời đầy sao, trên sân thượng tuyệt đẹp bên hồ Pichola. Các món ẩm thực Rajasthani truyền thống được phục vụ dưới ánh nến phù hợp với những cái nắm tay dịu dàng và ánh mắt nhìn say đắm.

6. Nhà hàng Ristorante Quadri, Venice

Một địa chỉ lịch sử trên quảng trường Piazza San Marco là nhà hàng Ristorante Quadri, một nơi ăn tối thanh lịch của gia đình Alajmo và chủ nhân của một ngôi sao Michelin trong năm 2012. Phòng ăn lãng mạn, tuyệt đẹp với đèn chùm thuỷ tinh Murano và tường hoa văn hồng sậm. Thực khách có thể thưởng thức các món ăn của bếp trưởng Silvio Giavedoni để hiểu thêm về nền ẩm thực đương đại Venetian và Ý cổ điển.

7. Nhà hàng Da Bouttau, Cannes, Pháp

Được thành lập vào năm 1860, nằm dọc theo một con đường lát sỏi quanh co ở Le Suquet, khu phố cổ của Cannes, nhà hàng Da Bouttau được biết đến với sự quyến rũ của mình và những khách ăn quen thuộc nổi tiếng. Bếp trưởng Benoit Romain sẽ phục vụ các món ăn cổ điển kiểu Pháp như Coq au vin và bánh crepe Suzette.

8. Nhà hàng Nautika Restaurant, Dubrovnik, Croatia

Tại đây, thực khách sẽ dùng các món ăn Địa Trung Hải của đầu bếp Mario Bunda trong khi thưởng thức khung cảnh xanh biếc của của biển Adriatic và pháo đài lịch sử. Bầu không khí lãng mạn của nhà hàng đã thu hút rất nhiều cặp đôi nổi tiếng từ Hollywood như Goldie Hawn và Kurt Russell và các cặp đôi hoàng gia như hoàng tử và công chúa Akishino của Nhật Bản hay nhà vua và hoàng hậu Na Uy.

9. Nhà hàng The Little Door, Los Angeles

Các quán ăn Tây Hollywood là một điểm đến nổi tiếng lãng mạn để tổ chức tiệc cưới hoặc cho những cặp đôi yêu đương lãng mạn nhờ vào bầu không khí Địa Trung Hải ấm cúng và sân vườn thoáng đãng, dịu dàng. Bếp trưởng T. Nicolas Peter có tất cả các món ăn ngon nhất trên thế giới từ mezze đến sò và thịt bò thăn.

10. Nhà hàng Cecconi’s, bãi biển Miami

Nằm trong sân của Soho Beach House, Cecconi mang đến sự lãng mạn trong cả phong cảnh và ẩm thực của Venice đến Miami. Cây được chiếu sáng bởi những chùm đèn nhỏ li ti, đèn treo, ghế sofa ấm cúng tạo ra một bầu không khí mát mẻ vào buổi tối. Bếp trưởng Sergio Sigala sẽ phục vụ bạn món mì ống tươi, hải sản và các món ăn Ý khác.

H. Nguyên

Theo Architecturaldigest